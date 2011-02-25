حاشیه های چهارمین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اتفاقهای خوب این دوره از جشنواره حضور چشمگیر حسن ریاحی دبیر بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در تمامی سالن ها و سرکشی به امور گروههای مختلف موسیقی است.

برخی از خبرنگاران که کارت آنها به دلایل مختلف صادر نشده بود بنابر قول روابط عمومی برای دیدن کنسرت بلیت تهیه می کردند و روابط عمومی هم تا اندازه ای به عهد خود وفادار بود اما در اجرای تکنوازان موسیقی تعداد بلیت کمی در اختیار این واحد ارتباط با رسانه قرار داده بودند در حالیکه همکف تالار وحدت پر نشده بود و مسئولان سالن حاضرین را به ردیفهای جلو راهنمایی می کردند.

- پیش از برگزاری جشنواره دبیر ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده بود که سازمانهایی که مایل هستند برای کارکنان خود بلیت خریداری کنند به ستاد جشنواره مراجعه کنند اما به نظر می رسد علی رغم تبلیغهای فراوان بلیتها فروخته نشده و در نهایت به طور رایگان در اختیار سازمانها قرار گرفته است ولی با این اوصاف اجرای برخی از گروهها در برخی از سالنها با کمی جمعیت روبرو است.

-عدم امکان مناسب برای ارسال اخبار توسط خبرنگاران به رسانه های مربوطه از مهمترین کاستیهای این دوره از جشنواره موسیقی فجر است ادر حالیکه امکان ارسال اخبار در جشنواره های مشابه مانند جشنواره فیلم و یا تئاتر فجر مهیا بود.

- پذیرایی مختصر از مهمانان جشنواره (به مناسبت جشن پیروزی انقلاب) یکی از اقدامات جا افتاده در همه جشنواره های فجر از جمله فیلم و تئاتر است اما در جشنواره موسیقی فجر این اتفاق نیفتاد.

- فضایی که برای ارسال خبر توسط خبرنگاران درنظر گرفته شده اتاق کوچکی در دل روابط عمومی است که خبرنگاران در صف نوبت می ایستند تا اخبار خود را ارسال کنند و البته واحد روابط عمومی نهایت همکاری با خبرنگاران را انجام می دهد اما این امکان اولیه کافی نیست.

- نشستهای پژوهشی موسیقی در پژوهشکده فرهنگ و هنر همچنان با سردی مخاطب برگزار می شود. در نشست روز گذشته 10 نفر از علاقمندان حضور داشته و طبق روال روزهای گذشته دو نفر از سخنرانان غایب بودند.

- کارت عکاسان در دو رنگ آبی و زرد صادر شده که کارتهای آبی ویژه عکاسان ستاد برگزاری جشنواره است و کارتهای زرد ویژه رسانه های جمعی است اما درعکاسی از اجراها عکاسانی که کارت ویژه جشنواره دارند حق حضور در تمام نقاط سالن از آغاز تا پایان کنسرت را دارند و باقی عکاسان فقط از یک نقطه و تنها در مدت 15 دقیقه می توانند عکاسی کنند.