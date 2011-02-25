حفظ دستاوردهای نظام اسلامی یک وظیفه ملی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امام جمعه سنندج در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با پیروزی خود دستاوردهای عظیمی را برای مردم کشور به بار آورد و همه وظیفه دارند که از این دستاوردها به نحو مناسب و شایسته حفاظت کنند.

وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در عمر بیش از سه دهه خود با تکیه بر حفظ و گسترش ارزشهای اسلامی، به الگوی تمام عیار برای سایر کشورهای مسلمان و آزاده جهاد تبدیل شده است و امروز همه شاهد خیزش اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستیم.

امام جمعه سنندج با تاکید بر نقش و حضور مردم در صحنه در راستای حفاظت از دستاوردهای نظام اسلامی، افزود: بدون شک حضور مردم در صحنه تاکنون تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن را نقش برآب کرده است و مردم ما با هوشیاری کامل از همه دستاوردهای نظام اسلامی که برای به دست آوردن آنها هزینه های بسیار زیادی صورت گرفته است، حفاظت خواهند کرد.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه سنندج به مقوله امنیت در کشور و تاثیر آن در وضعیت کنونی پرداخت و گفت: یکی از برکات اصلی و مهم نظام اسلامی نهادینه کردن امنیت پایدار در کشور است که خوشبختانه امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از امن ترین کشورهای جهان به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: همه اقشار مردم و مسئولان باید آمادگی لازم برای مقابله با توطئه ها و دسیسه های دشمن را داشته باشند، چرا که از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان چشم دیدن توسعه و پیشرفت نظام اسلامی را نداشته و از هر فرصتی برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده کنند.

امام جمعه سنندج در پایان خطبه های نماز جمعه با اشاره به نزدیکی ایام عید از مسئولان مربوطه خواست که با تلاش و جدیت بیشتر در راستای خدمت رسانی به مردم فعالیت کنند.