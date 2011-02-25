انقلابها به عربستان رسید/ اعتراضات علیه خاندان سعود از جده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، گروهی از جوانان سعودی موسوم به "جوانان برای تغییر" با صدور بیانیه ای خواستار برگزاری تظاهرات در جده در همبستگی با مردم لیبی شدند.

در این بیانیه آمده است: ما جوانان جده به خاطر تغییر به طور عملی همبستگی خود را با قیام مردم لیبی که در حال انقلابی سخت علیه نظام ظالم معمر قذافی هستند اعلام می داریم و تلاش خواهیم کرد که حقوق پایمال شده خود را باز ستانیم.

بیانیه مذکور افزود: ما از همه مردم شریف عربستان می خواهیم که مشارکت فعالانه ای با ما در تجمع عصر جمعه که در برابر بانک ملی در میدان البیعه برگزار می شود، داشته باشند.

شایان ذکر است در تظاهراتی که قبلا در جده برگزار شده بود نیروهای امنیتی عربستان همه تظاهرات کنندگان را دستگیر کردند.