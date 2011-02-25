  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

طی امروز و فردا؛

همایش اسلام در دانشگاه مینه‌سوتای امریکا برگزار می‌شود

همایش اسلام در دانشگاه مینه‌سوتای امریکا برگزار می‌شود

دانشگاه مینه‌سوتای امریکا طی امروز و فردا ( 6 و 7 اسفند ماه) میزبان همایشی درباره اسلام است که نگاهی تازه به علوم انسانی در تمدن اسلامی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، همایش اسلام دانشگاه مینه سوتای امریکا علاوه بر بررسی علوم انسانی در تمدن اسلامی ارتباطهای میان جهان اسلام و غرب را تبیین می‌کند.

این همایش که با بودجه فدرال از سوی برنامه مطالعات دینی دانشگاه مینه‌سوتا برگزار شده امروز جمعه ششم اسفندماه در شهر منیاپلیس در جنوب شرقی مینه سوتا برگزار می‌شود و فردا شنبه هفتم اسفندماه خاتمه می یابد.

نبیل ماتار به عنوان یکی از برگزارکنندگان این همایش هدف از برگزاری این همایش را مبارزه با این تفکر غلط دانست که در برخی در غرب می‌پندارند جهان اسلام عقب مانده و خطرناک است.
 

کد مطلب 1261157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها