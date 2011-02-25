به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، همایش اسلام دانشگاه مینه سوتای امریکا علاوه بر بررسی علوم انسانی در تمدن اسلامی ارتباطهای میان جهان اسلام و غرب را تبیین می‌کند.

این همایش که با بودجه فدرال از سوی برنامه مطالعات دینی دانشگاه مینه‌سوتا برگزار شده امروز جمعه ششم اسفندماه در شهر منیاپلیس در جنوب شرقی مینه سوتا برگزار می‌شود و فردا شنبه هفتم اسفندماه خاتمه می یابد.

نبیل ماتار به عنوان یکی از برگزارکنندگان این همایش هدف از برگزاری این همایش را مبارزه با این تفکر غلط دانست که در برخی در غرب می‌پندارند جهان اسلام عقب مانده و خطرناک است.

