22 معبر شهر تهران مناسب سازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، این معابر که از معابر اصلی مناطق 22 گانه محسوب می شوند ، در طول اجرای 2 ماهه طرح استقبال از بهار با در نظر گرفتن الزامات اجتماعی و فرهنگی رسیدگی اساسی می شوندو پس از پایان عملیات تردد معلولان ، سالمندان و افراد کم توان در این معابر تسهیل می شود.

به همین منظور پیش از آغاز طرح هر یک از مناطق ، پس از کارشناسی های صورت گرفته شده یکی از محوهای ارتباطی مهم در محدوده خود را انتخاب و با آغاز طرح استقبال از بهار در قالب احداث مسیر ویژه معلولان و سالمندان کلیه اقدامات عمرانی ، خدمات شهری ، ترافیکی ، زیباسازی ، فضای سبز و حذف عوامل بی کیفیت و مزاحم از سطح معابر در این 22 معبر صورت می گیرد .

از سوی مناطق شهرداری تهران برنامه ریزی به گونه ای شکل گرفته است که با پایان طرح شرایط مناسب برای عبور امن،‌آرام، راحت ، همراه با آسایش شهروندان فراهم و این معابر برای دیگر معابرموجود الگو قرار گرفته و در طول سال ، بر اساس آن ساماندهی و آرام سازی شوند .

این معابر به ترتیب از مناطق 1 تا 22 عبارتند از شهید باهنر ، سرو شرقی وغربی ، بلوار میرداماد ، هنگام ، کن ، شهید اسد آبادی ، سهروردی ، شهید مدنی ، توکلی ، قزوین ، حافظ و وحدت اسلامی ، خراسان ، شهید مسعودیان ، لرستانی ، خاوران ، شهید رجایی ، جوانه ، بلوار الغدیر ، شهید کاظمی ، بلوار 13 آبان ، بلوار وردآورد و 35 متری هاشم زاده که تمام یا بخشی از آنها در مناطق فوق واقع شده اند و از هفته اول اسفندماه سال جاری ، طراحی آغاز و سپس عملیات بهسازیشان انجام می شود.