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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

22 معبر شهر تهران مناسب سازی می شوند

22 معبر شهر تهران مناسب سازی می شوند

با شروع طرح استقبال از بهار، 22 معبر از معابر اصلی مناطق شهرداری تهران طی دو ماه با تمرکز امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این معابر که از معابر اصلی مناطق 22 گانه محسوب می شوند ، در طول اجرای 2 ماهه طرح استقبال از بهار با در نظر گرفتن الزامات اجتماعی و فرهنگی رسیدگی اساسی می شوندو پس از پایان عملیات تردد معلولان ، سالمندان و افراد کم توان در این معابر تسهیل می شود.

به همین منظور پیش از آغاز طرح هر یک از مناطق ، پس از کارشناسی های صورت گرفته شده یکی از محوهای ارتباطی مهم در محدوده خود را انتخاب و با آغاز طرح استقبال از بهار در قالب احداث مسیر ویژه معلولان و سالمندان  کلیه اقدامات عمرانی ، خدمات شهری ، ترافیکی ، زیباسازی ، فضای سبز و حذف عوامل بی کیفیت و مزاحم از سطح معابر در این 22 معبر صورت می گیرد .

از سوی مناطق شهرداری تهران برنامه ریزی به گونه ای شکل گرفته است که با پایان طرح شرایط مناسب برای عبور امن،‌آرام، راحت ، همراه با آسایش شهروندان فراهم و این معابر برای دیگر معابرموجود الگو قرار گرفته و در طول سال ، بر اساس آن ساماندهی و آرام سازی شوند .

این معابر به ترتیب از مناطق 1 تا 22 عبارتند از شهید باهنر ، سرو شرقی وغربی ، بلوار میرداماد ، هنگام ، کن ، شهید اسد آبادی ، سهروردی ، شهید مدنی ، توکلی ، قزوین ، حافظ و وحدت اسلامی ، خراسان ، شهید مسعودیان ، لرستانی ، خاوران ، شهید رجایی ، جوانه ، بلوار الغدیر ، شهید کاظمی ، بلوار 13 آبان ، بلوار وردآورد و 35 متری هاشم زاده که تمام یا بخشی از آنها در مناطق فوق واقع شده اند و از هفته اول اسفندماه سال جاری ، طراحی آغاز و سپس عملیات بهسازیشان انجام  می شود.

کد مطلب 1261158

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