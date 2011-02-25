20 میلیارد پوند ثروت قذافی در انگلستان/ درخواست سیف الاسلام از بلر

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در گزارشی نوشت: "معمر قذافی" رهبر لیبی 20 میلیارد پوند ثروت در انگلستان دارد که بخشی از آن در حساب های بانکی و بقیه به صورت املاک است.



این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت: انتظار می رود که این دارایی ها به عنوان بخشی از تلاشهای بین المللی برای برکناری قذافی از قدرت در روزهای آتی مسدود شود.

همچنین یک منبع دفتر نخست وزیری انگلیس گفت: اولویت اول بریتانیا خروج تبعه های خود از لیبی است و سپس انگلیس آماده بلوکه کردن دارایی های قذافی می شود و این کار در دست اقدام است.

دیلی تلگراف در ادامه نوشت: البته در این میان "سیف الاسلام قذافی" پسر معمر قذافی از "تونی بلر" نخست وزیر اسبق انگلیس خواسته تا با استفاده از نفوذش به رژیم پدرش برای شکست دشمنان خود کمک کند.

همچنین یکی از دوستان نزدیک سیف الاسلام قذافی با اشاره به اینکه بلر به لیبی برای برقراری ثبات در کشور کمک می کند، گفت: تونی بلر حافظ صلح در خاورمیانه است، و باید قادر باشد تا از مهارت خود برای ایجاد صلح در لیبی استفاده کند.



وی افزود: زمان آن فرا رسیده است تا جامعه بین الملل صلح را در لیبی به ارمغان آورد و تونی بلر می تواند طلایه دار این فرآیند باشد.

همچنین گزارشها حاکی از آن است که حدود 500 تبعه انگلیسی در لیبی از جمله 170 نفر در اردوگاه های مختلف صحرایی حضور دارند. همچنین 300 نفر در پایتخت و 70 فرد دیگر در بنغازی هستند.

در پی به هم ریختن برنامه پروازها در فرودگاههای لیبی کشورهای خارجی تلاش دارند اتباع خود را از راههای زمینی و دریایی از این کشور خارج کنند. در همین حال "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در لندن برای تاخیر در خروج تبعه های کشورش از لیبی عذرخواهی کرد.