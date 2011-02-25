کار گروهی علت پیروزی راه و ترابری قم مقابل شهرداری گرگان بود

سید عباس آقاکوچکی بعد از پیروزی تیمش با نتیجه ۸۰ به ۷۰ در برابر تیم بسکتبال شهرداری گرگان که شامگاه پنج شنبه در ورزشگاه دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان اینکه بازی شهرداری گرگان را همانند دیگر بازی‌ها به طور کامل آنالیز کرده بودیم و در هر بازی برنامه خاص خود را داریم، بیان داشت: در دور رفت در مقابل شهرداری گرگان در وقت اضافه پیروز میدان شدیم و به این امر واقف بودیم که بازی سختی را در پیش رو داریم.



وی ادامه داد: بنابراین در دور برگشت در مقابل تیم شهرداری گرگان با تمام قدرت و نیرو بازی کردیم و سرانجام توانستیم پیروز میدان باشیم و در این بازی با توجه به اینکه در بازی دور رفت ایمان زندی را از دست دادیم و وی تا کنون هنوز مصدوم است و همچنین ضرب دیدگی قوزک پا واتاری مارش نیز از این بازی نشأت گرفته است، ترکیب هر دو تیم در دور برگشت همانند بازی دور رفت یکسان بود و تغییر بخصوصی در دو تیم وجود نداشت.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم راه وترابری قم دو بازی قبل خود را واگذار کرده است به دنبال علت این شکست‌ها بودیم که شکست اولی در برابر شرکت ملی حفاری بدلیل غرور بازیکنان در پیروزی مقابل پتروشیمی بود و شکست دوم در برابر مهرام اعتقاد دارم پیروز فنی بازی بودیم و تا وقت قانونی بازی از حریف جلو بودیم که متاسفانه بازی در وقت قانونی با تساوی به پایان رسید و مهرام در وقت اضافه توانست پیروز میدان شود.



وی بیان داشت: یکی از ارزش‌های بازی تیم راه و ترابری قم در برابر تیم بسکتبال شهرداری گرگان این است که تلاش بر این بود از تمام بازیکنان تیم استفاده شود و این امر اجرایی شد و مشارکت کلیه بازیکنان بویژه بازیکنان بومی در بازی از نتیجه بازی مهم‌تر بود.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم گفت: تیم راه و ترابری قم قائم به فرد نیست بلکه کار تیم بصورت گروهی است و بازیکنان تنها با کار گروهی تا کنون به این نتایج و جایگاه دست یافته‌اند.



شایان ذکر است با توجه به اینکه دو بازیکن تیم راه و ترابری قم در بازی مقابل تیم شهرداری گرگان در دور رفت بشدت مصدوم شدند و در بازی دور برگشت نیز مجید قاسم‌زاده توسط خطا یکی از بازیکنان تیم شهرداری گرگان بشدت مصدوم شد و در حال حاضر از ناحیه زانو دچار تورم بسیار شدید قرار گرفته است.



واتاری مارش آمریکایی، اصغر کاردوست، کلود مارکوس فرانسوی فوق العاده در برابر شهرداری گرگان ظاهر شدند و دیگر بازیکنان نیز بازی خوبی از خودشان به نمایش گذاشتند و از تیم حریف نیز الکساندر جوئیچ، حامد حسین‌زاده و ایان یانگ بازی خوبی ارائه دادند. ایان یانگ با شماره چهار، امیر حسین تاتاری با شماره پنج، حامد حسین‌زاده با شماره ۶، هادی دهقان با شماره هفت کاپیتان تیم، مجتبی قنبر‌نژاد با شماره هشت، معین صفایی ۹، آرمین صادقی با شماره ۱۰، یاشار محمد‌پور با شماره ۱۱، امیر تیمور احسانی با شماره ۱۲، نیما بخشی با شماره ۱۳، الکساندر جوئیچ با شماره ۱۵ و ساسون آبرامیان با شماره ۱۶ و اسدالله کبیر سرمربی تیم شهرداری گرگان بودند.



محمد احمدی با شماره چهار، محسن پروازی با شماره پنج، مجید قاسم‌زاده با شماره ۶، رضا شهباز‌نژاد با شماره هفت، Waitari Marsh با شماره هشت، محسن خسروی با شماره ۱۲، توماج کریمیان با شماره ۱۳، Claude Marquis با شماره ۱۵، مسعود زارعینی با شماره ۱۶، اصغر کاردوست با شماره ۱۷ و امیر صباغیان با شماره ۱۸ در ترکیب تیم راه و ترابری قم در بازی در مقابل شهرداری گرگان بودند که تیم راه و ترابری قم با پیراهن سفید و شهرداری گرگان با پیراهن نارنجی در بازی حضور داشتند.



ورژ آبکاریان سر داور، حسن نیک خواه داور اول، محمود اولیا‌زاده داور دوم و حبیب خم جانی ناظر بازی دو دیدار تیم راه و ترابری قم و شهرداری گرگان بودند.



خرابی اسکور برد سالن دو هزار نفر وزشگاه حیدریان نیز از حواشی بازی دو دیدار تیم راه و ترابری و شهرداری گرگان بود که این امر در هر بازی سبب اعتراض برخی از تیم‌ها بوده است و از این دیدار حدود ۵۰۰ تماشاگر دیدن کردند.



کوار‌تر نخست بازی ۲۴ به ۱۸، کوار‌تر دوم ۴۵ به ۲۷، کوار‌تر سوم ۵۹ به ۴۳ و کوار‌تر چهارم نیز ۸۰ به ۷۰ به سود تیم راه و ترابری به پایان رسید.



در حال حاضر تیم راه و ترابری قم با ۱۵ بازی، چهار باخت، ۱۱ برد و ۲۶ امتیاز هم اکنون در جایگاه دوم جدول رده بندی لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.