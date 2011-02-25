آمار دقیقی از صنعتگران فعال صادرکننده ساوجبلاغ در دست نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حدادی ظهر جمعه در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی ساوجبلاغ اظهار داشت: 50 درصد سهمیه سوخت بخش صنعت این شهرستان جذب شده است.



وی افزود: سهمیه سوخت امسال استان البرز در بخش صنعت چهار میلیون و 750 هزارلیتر است که 3 میلیون و 600 هزار لیتر آن متعلق به صنایع این شهرستان است.

این مسئول گفت: صاحبان واحدهای صنعتی این منطقه برای دریافت باقیمانده سهمیه سوخت مصرفی خود از طریق اداره صنایع و یا فرمانداری اقدام کنند.



حدادی افزود: 700 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در این شهرستان فعالیت می کنند.



رئیس کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی ساوجبلاغ گفت: به رغم فعال بودن بسیاری از صنایع این شهرستان در حوزه صادرات اما متاسفانه آمار دقیقی در این باره در دست نیست.

بازرگانی ساوجبلاغ موظف به تهیه آمار شد



حدادی افزود: اداره بازرگانی مکلف است این آمار را با تمام جزئیات آن از گمرک کشور اخذ و تا اردیبهشت سال 90 در این کارگروه ارائه کند.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: واحد های صنعتی ساوجبلاغ باید دفتر فروش خود را در این شهرستان فعال کنند.



وی افزود: با انجام این کار افزون برایجاد سهولت برای مشتریان این منطقه و استان های همجوار برای خرید کالاها،صاحبان صنایع از تسهیلات و خدمات دولت در این زمینه برخوردار می شوند.