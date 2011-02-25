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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

حدادی انتقاد کرد:

آمار دقیقی از صنعتگران فعال صادرکننده ساوجبلاغ در دست نیست

آمار دقیقی از صنعتگران فعال صادرکننده ساوجبلاغ در دست نیست

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: به رغم فعال بودن بسیاری از صنایع این شهرستان در حوزه صادرات اما متاسفانه آمار دقیقی در این باره در دست نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حدادی ظهر جمعه در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی ساوجبلاغ اظهار داشت: 50 درصد سهمیه سوخت بخش صنعت این شهرستان جذب شده است.

وی افزود: سهمیه سوخت امسال استان البرز در بخش صنعت چهار میلیون و 750 هزارلیتر است که 3 میلیون و 600 هزار لیتر آن متعلق به صنایع این شهرستان است.
 
این مسئول گفت: صاحبان واحدهای صنعتی این منطقه برای دریافت باقیمانده سهمیه سوخت مصرفی خود از طریق اداره صنایع و یا فرمانداری اقدام کنند.

حدادی افزود: 700 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در این شهرستان فعالیت می کنند.

رئیس کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی ساوجبلاغ گفت: به رغم فعال بودن بسیاری از صنایع این شهرستان در حوزه صادرات اما متاسفانه آمار دقیقی در این باره در دست نیست.
 
بازرگانی ساوجبلاغ موظف به تهیه آمار شد

حدادی افزود: اداره بازرگانی مکلف است این آمار را با تمام جزئیات آن از گمرک کشور اخذ و تا اردیبهشت سال 90 در این کارگروه ارائه کند.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: واحد های صنعتی ساوجبلاغ باید دفتر فروش خود را در این شهرستان فعال کنند.

وی افزود: با انجام این کار افزون برایجاد سهولت برای مشتریان این منطقه و استان های همجوار برای خرید کالاها،صاحبان صنایع از تسهیلات و خدمات دولت در این زمینه برخوردار می شوند. 
کد مطلب 1261166

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