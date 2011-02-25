  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

سمیر قنطار:

قیام مردمی در سوریه رخ نمی دهد/ سران دمشق الهام بخش قیام عربی

قیام مردمی در سوریه رخ نمی دهد/ سران دمشق الهام بخش قیام عربی

مبارز برجسته لبنانی در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات 29 سال اسارت خود در زندانهای رژیم صهیونیستی اظهار داشت: برخی مزدوران کوچک خواستار مشاهده وقایع مصر و تونس در سوریه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "سمیر قنطار" در مراسم رونمایی کتاب "داستان من" که به 29 سال اسارت وی در زندانهای رژیم صهیونیستی پرداخته در شهر لاذقیه سوریه اظهار داشت: از جوانان سوری می خواهم حول رهبری سوریه که عزت و کرامت ملی را حفظ کرده اند، حضور داشته باشند.

وی با تمسخر کسانی که در پی ترویج ایده قیام مردمی در سوریه هستند، افزود: برخی مزدوران کوچک خواستار مشاهده وقایع مصر و تونس در سوریه هستند.


سمیر قنطار در مراسم رونمایی کتاب "داستان من"

وی تاکید کرد: مواضع سوریه علیه اسرائیل الهام بخش ملتهای عرب برای قیام علیه رژیمهایی بود که همواره در پی سرپوش نهادن بر جنایات اسرائیل در لبنان و فلسطین بوده اند.

اسیر آزاد شده لبنانی که از مبازران قدیمی علیه رژیم صهیونیستی بوده است در ادامه افزود: جوانان سوری هرگز به کسی نیاز ندارند تا آنان را به حمایت از رهبرانشان دعوت کند. اما بر من واجب است با توجه به اقدامات دمشق در حفاظت از کرامت امت عربی و مقاومت، از جوانان سوری دعوت کنم با رهبرانشان همگام باشند.

قنطار در ادامه سوریه را در آنچه هم اکنون در جهان عرب رخ داده سهیم دانست. وی احتمال جنگ آتی رژیم صهیونیستی علیه حزب الله را حتمی دانست و بر این مسئله تاکید ورزید که در این جنگ سوریه پا به پای مقاومت حزب الله لبنان حضور خواهد داشت.

کد مطلب 1261167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها