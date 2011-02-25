قیام مردمی در سوریه رخ نمی دهد/ سران دمشق الهام بخش قیام عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "سمیر قنطار" در مراسم رونمایی کتاب "داستان من" که به 29 سال اسارت وی در زندانهای رژیم صهیونیستی پرداخته در شهر لاذقیه سوریه اظهار داشت: از جوانان سوری می خواهم حول رهبری سوریه که عزت و کرامت ملی را حفظ کرده اند، حضور داشته باشند.

وی با تمسخر کسانی که در پی ترویج ایده قیام مردمی در سوریه هستند، افزود: برخی مزدوران کوچک خواستار مشاهده وقایع مصر و تونس در سوریه هستند.



سمیر قنطار در مراسم رونمایی کتاب "داستان من"

وی تاکید کرد: مواضع سوریه علیه اسرائیل الهام بخش ملتهای عرب برای قیام علیه رژیمهایی بود که همواره در پی سرپوش نهادن بر جنایات اسرائیل در لبنان و فلسطین بوده اند.

اسیر آزاد شده لبنانی که از مبازران قدیمی علیه رژیم صهیونیستی بوده است در ادامه افزود: جوانان سوری هرگز به کسی نیاز ندارند تا آنان را به حمایت از رهبرانشان دعوت کند. اما بر من واجب است با توجه به اقدامات دمشق در حفاظت از کرامت امت عربی و مقاومت، از جوانان سوری دعوت کنم با رهبرانشان همگام باشند.

قنطار در ادامه سوریه را در آنچه هم اکنون در جهان عرب رخ داده سهیم دانست. وی احتمال جنگ آتی رژیم صهیونیستی علیه حزب الله را حتمی دانست و بر این مسئله تاکید ورزید که در این جنگ سوریه پا به پای مقاومت حزب الله لبنان حضور خواهد داشت.