المپیاد ورزشی بانوان زیر 26سال وزارت نفت پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با شرکت بیش از 800 ورزشکار برتر 6 شرکت اصلی وزارت نفت به میزبانی شرکت ملی گاز ایران از 30 بهمن الی 5 اسفندماه در مجتمع تفریحی ورزشی محمود آباد پیگیری و شب گذشته با برگزاری مراسم اختتامیه با حضور شاه کرمی مدیر کل ورزش وزارت نفت، هادی زاده مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران ومسئولین ورزشی تیم های شرکت کننده برگزار شد.



در پایان این رقابتها عناوین اول تا سوم تیمی از آن تیم های زیر شد:

والیبال:1- گاز الف 2- نفت الف 3- پتروشیمی

بسکتبال:1- پخش و پالایش الف ، 2- پتروشیمی ، 3-نفت ب

تنیس روی میز:1- نفت الف ، 2- پتروشیمی، 3-پخش و پالایش الف

تنیس خاکی:1- نفت ب ، 2- نفت الف، 3- پخش و پالایش الف

شطرنج :1- نفت الف ، 2- پتروشیمی ، 3- پخش و پالایش الف

تیراندازی :1- نفت الف ، 2- پالایش الف ، 3- گاز الف

بدمینتون:1- پخش و پالایش الف ، 2- گاز الف، 3- نفت الف

کاراته: 1- نفت الف ، 2- پتروشیمی، 3- نفت ب

شنا : 1- پخش و پالایش الف، 2- نفت الف، 3- گاز الف

آمادگی جسمانی: 1- پخش و پالایش ب ، 2- پخش و پالایش الف، 3- نفت الف



حاشیه های این المپیاد ورزشی را می خوانید:

* یک ورزشکار برتر مسابقات بسکتبال ازسوی سرمربی تیم بسکتبال جوانان ایران به اردوی تیم ملی دعوت شد.

* رکورد ملی شنای زنان در ماده کرال پشت توسط یک دختر 10 ساله شکسته شد.

* چندین ورزشکار رشته های تیمی به تیم های لیگ برتر و دسته یک کشور دعوت شدند.

* سطح این رقابتها به دلیل حضور ورزشکاران رده سنی جوان نسبت به دوره های قبل از نظر کیفی بالاتر بود.

* بیش از 70 داورملی و بین المللی قضاوت این رقابتها را برعهده داشتند.

* مسابقات رشته کاراته برای اولین بار در این المپیاد برگزار شد.