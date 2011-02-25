شکست سیاستهای آمریکایی / خاورمیانه اسلامی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد در سخنانی با اشاره به روز امور تربیتی، اظهار داشت: هیچ انسانی بدون تربیت صحیح راه نجات و سعادت را نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه مسئله تربیت همواره مورد توجه اولیاء الهی بوده است، بیان داشت: تلاش ائمه اطهار برای تعلیم و تربیت انسان بوده چرا که تربیت کلید دستیابی به قله های بلند است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر نقش والدین، آموزش و پرورش و دانشگاهها در زمینه تعلیم و تربیت نسل آینده ساز، عنوان کرد: در این میان آموزش و پرورش رسالت سنگینی بر عهده دارد و حداقل نیمی از کار این نهاد تربیت است.

مسئله تربیت در راس امور قرار داده شود

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر توجه ویژه به امور تربیتی در مدارس یادآور شد: همه مشکلات و حرمت شکنی های موجود در جامعه نشات گرفته از سوء تربیت است لذا باید در این زمینه اهتمام جدی به خرج داده شود و مسئله تربیت در راس امور قرار گیرد.

وی با تقدیر از فعالیتهای آموزش و پرورش در حوزه امور تربیتی تصریح کرد: با این وجود اقدامات انجام شده در این حوزه هنوز کافی نیست و ما انتظار داریم که گام های بلندتری در حوزه امور تربیتی برداشته شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات خاورمیانه اشاره کرد و بیان داشت: خاورمیانه در تنظیم سیاست های جهانی و بین المللی از جهات مختلف دارای اهمیت است.

سیاستهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اهمیت خاورمیانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دوچندان شده است، عنوان کرد: پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دو سیاست غربی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه رودر روی هم قرار گرفتند.

وی با اشاره به سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه، یادآور شد: آمریکا تمام تلاش خود را در راستای تقویت و حفظ دولتهای غربی منطقه مانند مصر، تونس، اردن و... به کار گرفت و از سوی دیگر سیاست تقویت و حمایت از رژیم صهیونیستی را نیز در دستور کار قرار داد.

خطیب جمعه خرم آباد مقابله با جبهه مقاومت اسلامی و براندازی نظام جمهوری اسلامی را از دیگر سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه دانست و بیان داشت: سیاست اسلام زدایی و سوق دادن ملتها به سمت لائیک از دیگر راهبردهای آمریکا در این منطقه بود

شکست سیاستهای آمریکا و تشکیل خاورمیانه اسلامی

وی به نتایج سیاستهای آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: امروز آمریکا نه تنها در ایجاد خاورمیانه آمریکایی به شکست و ناکامی رسیده است بلکه ما شاهد تشکیل خاورمیانه ای بر مبنای اسلام هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه همه تلاش های آمریکا در منطقه نتیجه عکس داده است، بیان داشت: حرکتی که امروز در خاورمیانه آغاز شده است در تاریخ نمونه ندارد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز استراتژی آمریکا در منطقه با شکست مواجه شده است، افزود: این در حالیست که انقلاب اسلامی ایران پایه هایش محکم و به الگویی برای تمام انقلاب های اسلامی و بیداری همه ملتها تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه تحول عظیمی در خاورمیانه در حال اتفاق افتادن است، تصریح کرد: حرکتهای آغاز شده در سطح منطقه به دنبال اسلام گرایی و ضد سلطه گری است.

انقلابهای منطقه با نمونه گیری از انقلاب ایران به پیش می روند

خطیب جمعه خرم آباد شهادت طلبی را یکی از شاخص های این انقلابها برشمرد و یادآور شد: این حرکات عظیم با نمونه گیری از انقلاب بزرگ ایران صورت گرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه در انقلاب مصر مسئله اصلی اسلام است، ادامه داد: این در حالیست که کشورهای غربی تلاش دارند که این انقلابها را منحرف کنند.

وی با اشاره به اقدامات وحشیانه صورت گرفته در بحرین و لیبی تصریح کرد: به طور قطع پیروزی با ملتهای مقاوم و انقلابی منطقه است.

سران فتنه تبدیل به پیاده نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی شده اند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد احمقانه سران فتنه اشاره کرد و گفت: امروز سران فتنه در داخل کشور به عنوان پیاده نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی حرکت 25 بهمن را بزرگترین خیانت سران فتنه به کشور و ملت دانست و خاطرنشان کرد: امروز حرکت جریان فتنه به اوج فساد کشیده شده است و باید دستگاه قضایی هرچه سریع تر مجازات سران فتنه را در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه حرکت جریان فتنه تبدیل به خوراک تبلیغاتی و رسانه ای برای آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است، تصریح کرد: سران فتنه با حرکت خود می خواهند عظمت و شکوه راهپیمایی 22 بهمن را از بین ببرند.