75 درصد از ظرفیت مناطق آزاد تجاری کشور فعال نیست

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، مصطفی مطورزاده پیش از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو در منطقه آزاد اروند با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، پیوند دهنده بی واسطه کشور با اقتصاد جهانی هستند، گفت: توسعه این مناطق با توجه به درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)، اهمیت بسیاری دارد.

نماینده مردم خرمشهر تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری چابهار، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، بسیاری از امکانات مورد نیاز بنادر تجاری را ندارد.



وی توضیح داد: حجم مبادلات دو میلیون کانتینری همه بنادر ایران در قیاس با حجم 30 میلیون کانتینری بندر جبل علی در امارات متحده عربی تأسف بار است.



وی گفت: سایر مناطق آزاد مهم کشور، همچون بندر قشم یا اروند نیز، وضعیت مطلوبی ندارند، به طوری که ارزش مبادلات کل مناطق آزاد کشور در سال جاری، کمتر از یک میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.



این نماینده ظرفیت ارزش مبادلات از مناطق آزاد تجاری کشور را تا سقف هشت میلیارد دلار، قابل افزایش خواند و گفت: هم اکنون تنها از کمتر از 25 درصد ظرفیت مناطق آزاد تجاری در کشور استفاده می شود.



مطورزاده با بیان اینکه بی توجهی مسئولان موجب کاهش توان رقابتی مناطق آزاد تجاری شده است، افزود: کشورهای حوزه خلیج فارس ابتدا با آماده کردن زیرساختها، مناطق آزاد تجاری خود را توسعه داده و سپس با دعوت از کشورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری، حجم مبادلات خود را تا رقم های بسیاری بالایی افزایش داده اند.



عضو فراکسیون مناطق آزاد تجاری و اقتصادی گفت: متاسفانه در مورد مناطق آزاد تجاری، یک دیدگاه متسلب وجود دارد که مانع از توسعه بنادر و مناطق آزاد تجاری شده است.



به گفته این نماینده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که میزان ارزش قاچاق ارز و کالا در کشور افزون بر 20 میلیون دلار در سال جاری بوده و بیشتر این میزان قاچاق در مناطق آزاد تجاری انجام گرفته است.



مطورزاده گفت: حتی تصور اینکه در مناطق آزاد تجاری، قاچاق در سطح وسیعی صورت بگیرد، دشوار است، اما با این فرض هم، اختلاف بسیار زیاد ارزش مبادلات در مناطق آزاد تجاری با میزان ارزش مبادلات از طریق قاچاق، اعمال قوانین دست و پاگیر را در این مناطق ناموجه می کند.



نائب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بعید است در آینده نزدیک استانداردهای تاکید شده از سوی سازمان تجارت جهانی در کشور اعمال شوند و بنابراین پیوستن ایران به این سازمان به آینده نامعلومی موکول می شود.