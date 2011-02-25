اقدام فریبکارانه مقامات بحرینی/ مذاکره با حکومت ثمری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دفتر پادشاهی بحرین در اقدامی فریبکارانه امروز را به احترام کسانی که در چهاردهم فوریه جاری کشته شدند، عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش منابع خبری عزای عمومی از نیمه شب گذشته شروع شده و رادیو و تلویزیون بحرین با قطع برنامه های عادی خود قرآن پخش می کنند.

برگزاری تظاهرات

در حالی که امروز عزای عمومی اعلام شده مخالفان بحرینی خود را آماده برگزاری تظاهرات پس از نماز جمعه می کنند. این تظاهرات در دو مسیر برگزار می شود که اولی از استان الشمالیه به سوی میدان اللولوء و دومی از غرب منامه به سوی این میدان برگزار می شود.

یکی از رهبران جمعیت الوفاق بحرین که مهمترین گروه مخالف این کشور به شمار می رود، گفت: این تظاهرات بخشی از تلاش ها برای فشار بیشتر مخالفان به رژیم حاکم در بحرین است تا هر چه سریعتر خواسته های مخالفان را برآورده سازد.

وی تصریح کرد: رایزنی هایی میان پادشاهی بحرین و مخالفان برگزار شده، اما تا کنون نتیجه ای در برنداشته است. خواسته های مخالفان برکناری نخست وزیر و استعفای دولت است.

ترمیم کابینه

روزنامه بحرینی الوسط در شماره امروزخود به نقل از منابع آگاه از ترمیم قریب الوقوع کابینه بحرین خبر داد. در صورتی که این موضوع رخ دهد گامی به سوی خواسته های مخالفان برداشته شده است هر چند که آنها خواهان سقوط کابینه و کناره گیری نخست وزیر هستند.

بازگشت حسن مشیمع

"محمد التاجر" وکیل مشیمع تاکید کرد که به احتمال زیاد امروز" حسن مشیمع" رئیس جنبش "حق" از بیروت به بحرین باز می گردد.

اعتصاب معلمان بحرینی

جمعیت معلمان بحرینی دیروز با اعتصاب خود وزارت آموزش و پرورش بحرین را مجبور کرد که از افراد داوطلب و بازنشسته برای تدریس و کادر اداری استفاده کند.