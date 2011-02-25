به گزارش خبرگزاری مهر، آشنایی دانشجویان پذیرفته شده بورس با شرایط تحصیل و زندگی در خارج از کشور، انتقال تجربیات فارغ التحصیلان خارج از کشور به دانشجویان پذیرفته شده بورس، آشنایی با امور کنسولی مورد نیاز دانشجویان خارج از کشور و آشنایی با مسائل اعتقادی و مذهبی مرتبط با زندگی در خارج از کشور از دیگر اهداف گردهمایی پذیرفته‌شدگان بورس خارج از کشور بود که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

کارگاه آموزشی آمادگی‌های روانشناختی برای تحصیل و زندگی در خارج از کشور با حضور رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران، رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و رئیس انجمن روانشناسی ایران در اولین گردهمایی دانشجویان پذیرفته شده بورس خارج از کشور برگزار شد.

کارگاه آشنایی با موضوعات تحقیقاتی و آموزشی مورد نیاز کشور با حضور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی و رئیس مرکز نشر دانشگاهی در این گردهمایی برگزار شد.

به گزارش مهر، آشنایی پذیرفته شدگان بورس خارج از کشور با اولویت‌های پژ‍وهشی و نیازهای تحقیقاتی کشور نیز که توسط دبیران کمیسیونهای تخصصی شورای عتف صورت گرفت از دیگر برنامه های این گردهمایی بود که می تواند نقش موثری در چگونگی تحصیل دانشجویان در خارج از کشور داشته باشد.