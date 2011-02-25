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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

امام جمعه موقت بجنورد:

مردم مصر و تونس نشان دادند که پیام امام را دریافته اند

بجنورد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام علی اکبر اسحاق زاده گفت: تحولات اخیر در کشورهای مصر و تونس نشان داد که قیام آنها با درک پیام امام خمینی(ره) به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه موقت بجنورد در آئین عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد اظهار داشت: اخباری که این روزها از قیام کشورهای اسلامی علیه مستکبران به گوش می رسد ثمره به بار نشستن انقلاب اسلامی ایران در این کشورها است.

اسحاق زاده تصریح کرد: دشمنان بدانند چه بخواهند و چه نخواهند انقلاب اسلامی ایران امروز جهانی شده است و به سایر کشورهای اسلامی صادر می شود.

وی ادامه داد: پیام انقلاب به این کشورها کشورگشایی  نیست بلکه تسلیم و ارشاد کردن قلب ها و بیدار کردن مسلمانان علیه مستکبران جهان است.

وی اضافه کرد: علما و متفکران نیز باید این مقطع حساس را درست بشناسند چرا که ممکن است عده ای بخواهند این انقلاب را سرقت و منحرف کنند و برای جلوگیری از این مشکل همگی باید با قدرت تمام از فرمایشات رهبری دفاع کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از امور ما متاثر از فرهنگ های غربی است و کسی نابودی و تباهی نسل ها را نمی بیند.

کد مطلب 1261180

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