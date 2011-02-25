حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه با فدراسیون فوتبال قرارداد ندارم، فردا شنبه آخرین روزی است که روی نیمکت تیم ملی فوتسال ایران می نشینم و بعد از این بازی از تیمی که با عشق و علاقه آن را هدایت کردم، وداع می کنم.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه تیم ملی فوتسال کشورمان نمایش خوبی مقابل برزیل داشته باشد، افزود: قرار است طی امروز و فردای جلسه‌ای با آقای ترابیان داشته باشم. اگر ماحصل این جلسات توافق ما برای تمدید قرارداد بود که تا روز دوشنبه قرارداد جدیدی با فدراسیون فوتبال امضا می کنم، در غیر اینصورت از تیم ملی فوتسال ایران خواهم رفت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم مسئولان فدراسیون فوتبال تمایلی داشته باشند تا من همچنان سرمربی تیم ملی فوتسال باشم و اینهم از سازمان تربیت بدنی نشات می گیرد. می دانم مسئولان سازمان تربیت بدنی از دست من کلافه شده‌اند. از دست من و زیاده خواهی‌هایم. من از آنها چیز زیادی می خواهم که می گویم پاداش قهرمانی بازیکنانم را 9 ماه است، نداده‌اید! من زیاده خواهم که می گویم حق بازیکنانم را بدهید! و...

شمس در ادامه افزود: زمانیکه روز پنجشنبه مراسم تقدیر از جانبازان و معلولان برگزار شد، دلم برای بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتسال سوخت. برای جانبازان و معلولان خوشحال شدم که بعد از یکی دو ماه به آنچه استحقاقش را داشتند، رسیدند. آنها حق داشتند به خاطر این تاخیر ناراحت باشند، با این شرایط من چه بگویم؟ منی که به بازیکنانم یک شاخه گل هم نداده‌اند. آنها هم قهرمان آسیا هستند و 9 ماه از قهرمانی شان می گذرد اما کسی حال‌شان را هم نمی پرسد و... .

وی تاکید کرد: من اینها را می گویم و حق بازیکنانم را می خواهم اما متاسفانه به حرف‌هایم رسیدگی نمی شود. با این شرایط مسئولان سازمان تربیت بدنی از دست من کلافه شده‌اند و دیگر نمی خواهند شمس سرمربی تیم ملی باشد. فکر می کنم آقای کفاشیان هم تحت تاثیر مسئولان سازمان قرار گرفته که رغبتی برای تمدید قرارداد من نشان نمی دهد.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در خصوص شرایط این تیم در آستانه دیدار دوستانه با برزیل گفت: امروز صبح آنالیز دیدار دوستانه اول با برزیل را تماشا کردیم و بازیکنان متوجه اشتباهاتی که در این بازی مرتکب شده بودند، شدند.

وی در خصوص دلایل شکست 4 بر 3 تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل برزیل در دیدار دوستانه روز چهارشنبه گفت: تا پیش از آنها محمدرضا زحمتکش با برزیلی‌ها درگیر نشده بود، شرایط به سود ما بود. 2 بریک از تیم برزیل جلو بوده و 2 فرصت مسلم گلزنی را نیز توسط زحمتکش و دانشور از دست داده بودیم. شاید اگر یکی از این موقعیت‌ها به ثمر می نشست کار به اینجا نمی کشید. متاسفانه زحمتکش ناخواسته وارد درگیری با برزیلی‌ها شد و نیمکت‌های دو تیم رودرروی هم قرار گرفتند و متاثر از تمام این مسائل تمرکز بازیکنان تیم ما از بین رفت. شاید اگر بازیکنان ما به ویژه زحمتکش سعه صدر به خرج داده بودند، گل دوم را نمی خوردیم و اصلا نتیجه را واگذار نمی کردیم.

"با این شرایط هنوز هم مشکل اصلی تیم ملی فوتسال ایران عدم حرفه‌ای‌گری و کمبود تجربه از بازی با تیم‌های حرفه‌ای چون برزیل است؟"، شمس در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: دقیقا حرف شما درست است. شاید اگر بازیکنان ما حرفه‌ای بودند، اتفاقات دیدار دوستانه با برزیل روی عملکرد آنها تاثیر منفی نمی گذاشت. برزیلی‌ها که از تیم ما عقب افتادند، یکی از راه‌های تغییر نتیجه را در عصبی کردن بازیکنان ما دیدند و به وسیله بازیکن شماره پنج خود به خوبی این نقشه را در زمین پیاده کردند. متاسفانه بازیکنان ما وقتی در دام برزیلی‌ها افتادند، نتوانستند خود را جمع کنند و به راحتی بازی برده را باختیم.

شمس بزرگترین دستاور دیدار دوستانه با برزیل را برای ملی پوشان فوتسال ایران آموختن چگونگی بازی کردن با تیم‌های حرفه‌ای عنوان کرد و گفت: بازیکنان تیم ملی فوتسال بشدت از شکست مقابل تیم ملی برزیل ناراحت هستند. آنها در بین دو نیمه خود را برای پیروزی مهیا می کردند اما در نیمه دوم همه چیز را از دست رفته دیدند. به همین خاطرخود را سرزنش می کنند. ما مربیان تیم نیز خود را سرزنش می کنیم، شاید اگر زمانیکه تیم با نتیجه 3 بر 2 عقب افتاده بود، تایم اوت می گرفتیم، نمی باختیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما طی دیروز، امروز و فردا که به دیدار برزیل می رویم، سعی کردیم بازیکنان را از نظر روحی و روانی بازپروری کنیم. به آنها تاکید کرده‌ایم که بازی دوستانه با برزیل به تاریخ پیوست و خود را برای دیدار روز شنبه آماده کرده و هر چه در دیدار نخست اشتباه داشتند را در این مسابقه جبران کنند. من در این بازی قول پیروزی نمی دهم اما اگر بازهم دچار حوادث نشویم می توانیم بازی خوبی را مقابل برزیل به نمایش گذاشته و نتیجه مناسبی را کسب کنیم.