۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

ملاباشی خبر داد:

تعیین استاد ناظر برای دانشجویان بورس خارج/ پرداخت زودتر از موعد مقرریها

معاون دانشجویی وزیر علوم از تعیین استاد ناظر برای دانشجویان بورسیه خبر داد و درباره زمان پرداخت مقرری این دانشجویان گفت: مقرری سالانه دانشجویان بورس خارج از کشور زودتر از موعد پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی در اولین گردهمایی پذیرفته شدگان بورس خارج از کشور گفت: مقرری سالانه دانشجویان بورس خارج از کشور و شهریه تحصیلی آنها شش ماه قبل از زمان پرداخت به دانشجویان در اختیار رایزن‌های علمی قرار می‎گیرد و آنها هیچ دغدغه‎ای در این باره نخواهند داشت.

معاون دانشجویی وزیر علوم افزود: برای اولین بار برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور یکی از اساتید داخلی را به عنوان استاد ناظر تعیین کرده‌ایم و دانشجویان باید گزارش تحصیلی خود را به این استاد ارائه دهند و همچنین می‌توانند مسائل مختلف مربوط به تحصیل‌شان را به واسطه این استاد با مسئولان وزارت علوم در میان بگذارند.
 
ملاباشی با یادآوری اینکه 9 رایزن علمی ایران در خارج از کشور سرپرستی مستقیم دانشجویان ایرانی خارج از کشور را برعهده دارند گفت: دانشجویان می‌توانند با تعامل مستمر با این رایزن‌ها مشکلات احتمالی مربوط به تحصیل و زندگی خود را حل کنند.
