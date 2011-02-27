مخازن زباله پایتخت چهار نوبت در شبانه روز تخلیه می شوند

حسین کلخورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته شهروندان تهرانی 11 هزار و 200 تن زباله تولید کرده اند گفت: از دو هفته گذشته افزایش زباله ها در معابر تجاری را شاهد بودیم که روزانه در سه مرحله این زباله ها تخلیه می شوند.

وی ادامه داد: هر ساله در این ایام 20 تا 30 درصد افزایش زباله داریم که امیدواریم با هدفمند شدن یارانه ها و کاهش تولید زباله این میزان افزایش نیابد.

کلخورانی با اشاره به تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر کاهش میزان زباله گفت: با افزایش نرخ مواد غذایی که بیشترین حجم زباله را تشکیل می دهند میزان تولید زباله در این بخش کاهش می یابد اما ما با افزایش جمعیت نیز روبرو هستیم که در مجموع امیدی به کاهش زباله نداریم.

