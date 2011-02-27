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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مخازن زباله پایتخت چهار نوبت در شبانه روز تخلیه می شوند

مخازن زباله پایتخت چهار نوبت در شبانه روز تخلیه می شوند

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه متاسفانه شهروندان هر زمان که دوست دارند به هر میزان و در هر مکان زباله تولید می کنند گفت: معاوت خدمات شهری وظیفه تخلیه مخازن زباله را دارد و در روزهای پایانی سال چهار نوبت در شبانه روز این مخازن تخلیه می شوند.

حسین کلخورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته شهروندان تهرانی 11 هزار و 200 تن زباله تولید کرده اند گفت: از دو هفته گذشته افزایش زباله ها در معابر تجاری را شاهد بودیم که روزانه در سه مرحله این زباله ها تخلیه می شوند.

وی ادامه داد: هر ساله در این ایام 20 تا 30 درصد افزایش زباله داریم که امیدواریم با هدفمند شدن یارانه ها و کاهش تولید زباله این میزان افزایش نیابد.

کلخورانی با اشاره به تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر کاهش میزان زباله گفت: با افزایش نرخ مواد غذایی که بیشترین حجم زباله را تشکیل می دهند میزان تولید زباله در این بخش کاهش می یابد اما ما با افزایش جمعیت نیز روبرو هستیم که در مجموع امیدی به کاهش زباله نداریم.
 

کد مطلب 1261193

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