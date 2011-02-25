فینالیستهای اوزان زوج بانوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهناز قورچیان، دبیر برگزاری در این زمینه با بیان اینکه در دومین روز رقابتها اوزان زوج بر روی یک شیاپ چانگ سالن آذرپیام مخابرات ارومیه به مصاف هم رفتند، اظهار داشت: این مسابقات با هوگوهای الکترونیکی برگزار می شود.

وی افزود : در وزن 49 کیلوگرم فریده رشیدی از هیئت تهران پس از شکست الهام قدرتی از مقاومت آذربایجان غربی نتیجه را به نماینده فرانسه واگذار نمود و عنوان سوم را بدست آورد .

مریم تقی زاده از امید ایران هم تکواندوکاری از افغانستان را برد و در بازی دوم مغلوب حریفی از اردن شد و در مکان سوم ایستاد.

تکواندوکاران اردن و فرانسه فینالیست شدند

قورچیان ادامه داد: در وزن 57 کیلوگرم سولماز تیموری از تیم تهران با غلبه بر آیناز صمد زاد از تیم مقاومت آذربایجان غربی به مصاف حریفی از اردن رفت و نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

همچنین هم سوسن حاجی پور از تیم وحدت مازندران با پیروز ی بر عاطفه نیک آبادی از امید ایران در مقابل نماینده صربستان شکست خورد و در مکان سوم قرار گرفت.

نمایندگان صربستان و اردن دیدار پایانی را برگزار می کنند.

وی افزود : در وزن 67 کیلوگرم پریسا فرشیدی ابتدا حریفی از اردن را مغلوب کرد سپس با غلبه بر نماینده افغانستان ب به فینال راه یافت . همچنین زهرا مظفری از مقاومت آذربایجان غربی با غلبه بر تکواندوکار افغانستان الف راهی مرحله بعد شد اما در این دور با شکست از تکواندوکار فرانسه حذف شد .

تکواندوکار فرانسه در این وزن با پریسا فرشیدی مبارزه می کند.

قورچیان گفت :‌ در وزن هشتم 73+ کیلوگرم نفیسه مخلصی مغلوب تکواندوکار فرانسه شد و نیره رستمی از وحدت مازندران الهام اسفندیاری از آذربایجان غربی را مغلوب کرد.

رستمی و نماینده فرانسه در دیدار فینال به مصاف هم می روند.