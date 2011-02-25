خاورمیانه اسلامی در حال شکل گیری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: ملتهای کشورهای مسلمان جهان عرب هم اکنون بیدار شده اند و در مقابل مستکبران برخواسته اند که نشان از هوشیاری مردم دارد و این حرکت بزودی موجب ایجاد خاورمیانه اسلامی خواهد شد.

وی افزود: مردم امروز فهمیده اند که خوشبختی و سعادت آنها در گرو اخراج آمریکا از منطقه است و هم اکنون نیز تمام تحولات منطقه در این مسیر در حال گام برداشتن است.

امام جمعه کرمان تحولات ماههای اخیر در لیبی، مصر، تونس و یمن را سرآغاز ایجاد خاورمیانه جدید از نوع اسلامی دانست و گفت: مردم امروز خواهان پیاده شدن حکومتهای اسلامی هستند و در این میان انقلاب ایران الگویی برای ملتها تبدیل شده است و این نشان از شکست سیاستهای آمریکایی در خاورمیانه دارد.

وی افزود: امروز ملتهای عرب از حکومتهای استبدادی به ستوه آماده اند و می دانند برای رسیدن به جایگاه واقعی باید با اتحاد خود در مقابل ظلم ایستاد.

آیت الله جعفری ادامه داد: در حالیکه اسرائیل منشاء تمام مشکلات جهان اسلام است این کشورهای استبدادی با به رسمیت شناختن اسرائیل زمینه ظلم و ستم این رژیم به ملت فلسطین را مهیا کردند اما مردم خواهان محو این رژیم هستند.

وی گفت: امروز جهان تشنه اسلام است و تربیت اسلامی در جهان امروز راه گشای مشکلات اجتماعی و فرهنگی است.