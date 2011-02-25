تحولات اخیر خاورمیانه نتیجه تحقیر ملتهای عربی بود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید حسن عاملی در خطبه های نماز جمعه اردبیل اظهار داشت: امروز تحقیر و اهانت به غرور، شرف، شخصیت و از بین بردن روح حماسی امت عرب نتیجه عکس داده و آتش زیر خاکستر زباله کشیده و سردمداران آنها را در خود ذوب کرده است.

وی اهانت به اعتقادات اصیل و راستین را بزرگترین تحقیر این ملتها دانست و اضافه کرد: بدترین و بزرگترین اهانت به ملت، اهانت اعتقادی است و رژیم صهیونیستی باید بداند که برای جهان اسلام فلسطین نیز یک اعتقاد بوده و در آینده ای نزدیک امت اسلامی اهانت به اعتقاد خود را جبران خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه برخی از کشورهای منطقه از جمله سران جمهوری آذربایجان باید از این تحولات و بیداری ملت درس عبرت بگیرند، افزود: هم اکنون مردم این کشور با اعلام قانون ممنوعیت حجاب در این کشور با بزرگترین و سنگین ترین اهانت به اعتقادات دینی و اسلامی خود روبرو هستند.

بیداری امت اسلامی مهار نشدنی است

وی بیداری جهان اسلام را علاوه بر اهانت به اعتقادات، برگرفته از آموزه های دینی، پس لرزه های انقلاب اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: بیداری امت اسلامی مهار نشدنی است.

عاملی با هشدار به امت جهان اسلامی و مردم کشورهای به پا خواسته از ترفندها و دسیسه های دشمنان و سودجویان دنیا ابراز داشت: غرب و بویژه سردمداران آمریکا باید بدانند که هر فرد، دولت، حکومت و کشوری بخواهد در مقابل بیداری جهان اسلام قرار بگیرد، محکوم به شکست خواهد بود.

جهان اسلام در قبال مسئله "قره باغ" سکوت نکند

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالروز فاجعه نسل کشی مردم بیگناه در منطقه "خوجالی" جمهوری آذربایجان یاد آور شد: جهان اسلام نباید در مقابل کشتار "جوجالی" و مسئله "قره باغ" و فجایع رخ داده در این منطقه سکوت کند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه در سال 1992 نیروهای ارمنی با یورش به شهر خوجالی بیش از سه هزار نفر کودک، زن و مرد و افراد سالخورده را قتل و عام شدند، این نسل کشی را محکوم کرد و متذکر شد: مردم ایران این واقعه را ذلت خود می داند و خواستار توجه و پیگیری جهان اسلام به این مسئله است.

خوجالی نام بخشی در جمهوری آذربایجان بوده که اکنون در کنترل جدایی طلبان ارمنی قره باغ است. به اساس اسناد بین المللی کشتار خوجالی در سال ۱۹۹۲ میلادی در این محل به وقوع پیوست که درآن نیروهای ارمنی به کمک نیروهای روس آذربایجانیها را قتل عام کردند.

"قره باغ" بازیچه قدرت و سیاست رهبران آذربایجان است

وی با بیان اینکه مردم "قره باغ" و "خوجالی" بازیچه قدرت و سیاست رهبران و دولتمردان آذربایجان شدند، خاطر نشان کرد: آنهایی که با خیانت به سرزمین خود این جنایتها را مرتکب شدند، امروز پستهای مهم دولتی، نماینده مجلس و... دارند و از تریبونهای مختلف به دلیل آگاهی بخشی بیشترین دشمنی را با دولت ایران اعمال می کنند، اما باید بدانند که خون مردم بیگناه "خوجالی" پایمال نخواهد شد

عاملی با اشاره به تصرف 20 درصد از خاک جمهوری آذربایجان توسط کشور ارمنستان خاطر نشان کرد: این مسئله برای عالم اسلام و مسلمانان دنیا درد سنگینی است، چرا که جهان اسلام خاک جمهوری آذربایجان را پاره تن خود می داند.

وی خواستار آزادی "قره باغ" و عقب نشینی نیروهای ارمنی از این منطقه شد و اضافه کرد: اگر عالم و مجتهد جهان اسلام فتوایی در خصوص آزادی این منطقه صادر کند، بی شک حاضریم که برای آزادی آن اقدام نماییم.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان با بیان اینکه کشورمان عداوتی با دولت و کشور آذربایجان ندارد، ابراز داشت: این دو کشور فرهنگ، تاریخ، اداب و رسوم و... مشترکی با هم دارند که بسیار با ارزش است، بنابراین اگر مطلبی نیز در خصوص مسایل منطقه گفته می شود، از باب دلسوزی و برادری است.