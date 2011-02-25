به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امامان و امامان موقت جمعه این هفته شهرستان‌های استان اصفهان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، به مباحث مختلفی پرداختند که در ادامه به صورت اجمالی به این مباحث اشاره می‌شود.

خطیب جمعه فریدونشهر: زیبایی و کارآمد بودن دین در جامعه حفظ شود

خطیب موقت جمعه فریدونشهر گفت: در جامعه اسلامی باید موضع‌گیری مشخصی داشت و زیبایی و کارآمدی دین را در تمامی فعالیت‌ها حفظ کرد.

حجت‌الاسلام محمدرضا عالمی با اشاره به اقدامات دشمنان در راستای تفرقه افکنی در میان مسلمانان، افزود: دشمنان تمام تلاش خود را در راستای جدایی جوانان از دین به کار بسته‌اند و با تبلیغ ناکارامدی نظام اسلامی، تلاش می‌کنند دین‌ستیزی را در نزد جوانان تقویت کرده و آنها را فریب دهند.

وی با توصیه به مسئولین ادارات در انجام درست وظایف و فعالیت‌های خود، اظهار داشت: همه مسئولان ادارات و ارگان‌ها موظف هستند با پیروی و الگوگیری از امام اول شیعیان در انسجام رفتارهای اسلامی بکوشند و عدالت و مساوات را در تمامی عرصه‌ها و برخورد و قضاوت با مردم رعایت کنند.

امام جمعه تیران: فتنه‌گران می‌دانند که ناحق می‌گویند

امام جمعه تیران نیز در خطبه‌های نماز جمعه شهر تیران گفت: فتنه‌گران می‌دانند که سخن از ناحق می‌گویند اما همچنان بر این تفکر اشتباه خود تاکید می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی با اشاره به حوادث روز 25 بهمن، تصریح کرد: فتنه‌گران در این ایام که ملت‌های اسلامی با الگوگیری از کشور ما علیه امریکا و اسرائیل و نوکران آن‌ها قیام کردند، به حمایت از دولت مبارک و دشمنان اسلام اعلام آمادگی کردند.

وی با تاکید بر اینکه فتنه‌گران نوکران امریکا و اسرائیل هستند، اضافه کرد: فتنه‌گران در سال گذشته می‌دانستند که هیچ تخلفی در انتخابات صورت نگرفته اما به دلیل ایجاد اغتشاش مسئله تقلب را مطرح کردند و البته شکست خوردند.

امام جمعه تیران در بخش دیگری از خطبه‌ها بیان داشت: منطقه شهرستان تیران و کرون قدمت بالایی دارد و با برخورداری از سابقه بالای تاریخی، لازم است به این منطقه بیشتر توجه شود.

وی تاکید کرد: نیاز شهرستان تیران و کرون به استقلال در نمایندگی مجلس شورای اسلامی، احداث بیمارستان و راه‌اندازی مجدد مجموعه دارویی شهید مدرس و مواردی از این قبیل ضروری است.

امام جمعه گلپایگان: با فقدان مهارت مهندسی مواجهیم

امام جمعه گلپایگان نیز در جمع نمازگزاران جمعه این شهر گفت: هم‌اکنون با کمبود مهارتی در جمع مهندسین مواجهیم و مهندسان ناظر بر احداث واحدهای مسکونی نیز باید کوشش بیشتری برای رفع نواقص کار خود انجام دهند.

حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام به روز پنجم اسفند ماه روز بزرگداشت خواجه نصیر طوسی و روز مهندسی اشاره کرد و افزود: خواجه نصیرالدین طوسی، یک فرد جامع و کامل بود که در زمینه‌های مختلف خدمات بزرگی انجام داد و بر همین اساس روز پنجم اسفندماه، روز تولد وی به نام روز مهندسی نامیده شده است.

وی به هشتم اسفند ماه، روز امور تربیتی اشاره کرد و اظهار داشت: این روز توسط شهیدان رجایی و باهنر پایه‌گذاری شد که یادگاران زیادی در مجموعه آموزش و پرورش از خود به جای گذاشتند.

امام جمعه گلپایگان تاکید کرد: تربیت بر سه پایه پیروی از قرآن، اطاعت از پیامبر و پیروی از اهل بیت استوار شده و با این آموزش‌ها نوجوانان با آموزه‌های دینی آشنا می‌شوند.

امام جمعه مبارکه: همه دنیا متوجه شعار مرگ بر امریکا شده است

امام جمعه مبارکه نیز در جمع نمازگزاران جمعه این شهر گفت: اکنون تمامی مردم مظلوم دنیا متوجه شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رحیمی افزود: اکنون همه کشورهای جهان متوجه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شده‌اند و همین موضوع ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان را به سمت وحدت در راستای مقابله با استکبار جهانی هدایت می‌کند.

وی به تحول عظیم مردم ستم کشیده منطقه خاورمیانه و کشورهای آفریقایی اشاره کرد و ادامه داد: هم‌اکنون یک زلزله انسانی در کشورهای عربی و افریقایی اتفاق افتاده که مدافع اسلام‌خواهی است.

خطیب جمعه مبارکه به تحولات این کشورها در سایه‌ الگوبرداری از مفاهیم انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: این تحولات ادامه شعار نه شرقی و نه غربی است که ملت ایران در سال‌هایی که از پیروزی انقلاب گذشته‌ است، همواره بر آن تاکید دارد.

امام جمعه موقت خور: جایگاه اسرائیل و امریکا در حال فروپاشی است

خطیب موقت جمعه خور نیز در جمع مردم این شهر گفت: اکنون جایگاه و موقعیت اسرائیل و امریکا در تمامی کشورهای جهان در حال فروپاشی است.

حجت‌الاسلام محمدرضا عزیز افزود: موقعیت سیاسی و نفوذ جمهوری اسلامی ایران روز به روز در کشورهای منطقه و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در حال افزایش است اما موقعیت و جایگاه اسرائیل و آمریکا در این کشورها به تدریج در هم می‌شکند.

وی به هشتم اسفند روز امور تربیتی اشاره کرد و ادامه داد: واحد امور تربیتی در آموزش و پرورش، از کلیدی‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رود و وظیفه مهمی را در تربیت دانش آموزان بر عهده دارد.