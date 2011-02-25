آینده منطقه به تحقق خاورمیانه اسلامی منجر خواهد شد

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحولات آینده کشورهای منطقه گفت: آینده کشورهای خاورمیانه یقینا در دست و اراده ملت های اسلامی و انقلابی و علما و اندیشمندان اسلامی منطقه خواهد بود.

وی افزود: تحقق این هدف مستلزم این است که مردم منطقه بتوانند شرایط را درست مدیریت کنند و اجازه ندهند امریکا و رژیم صهیونیستی خیزش های مردمی را به نفع خود مصادره کند.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: آینده تحولات منطقه چشم اندازی درخشان و قابل پیش بینی در مورد تحقق خاورمیانه اسلامی خواهد بود ولی اگر مردم نتوانند شرایط فعلی را مدیریت کنند و در برابر توطئه های غرب مرعوب شوند و وحدت و ایمان اسلامی خود را تقویت نکنند ممکن است شرایط منطقه به یک چالش جدید برای جهان اسلام تبدیل شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره)همچنین در خصوص انتقال موج بیداری اسلامی به سایر کشورهای منطقه گفت: به لحاظ شرایطی که در منطقه وجود دارد و مطالباتی که مردم دارند به نظر می رسد بسیاری از کشورهای عربی منطقه که حاکمان دیکتاتور و سکولار دارند و در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت می کنند توانایی پذیرش موج بیداری اسلامی را خواهند داشت.

ترقی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره سکوت و عدم موضع شفاف برخی خواص در برابر فتنه گران و حادثه 25 بهمن گفت: سکوت افراد تاثیر گذار در کشورمان در قبال حوادث و موضوعاتی نظیر 25 بهمن که به منافع و اصل نظام باز می گردد موجب می شود که این افراد از جرگه مدافعان انقلاب و پاسداری از حریم فکری و مرزهای عقیدتی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی خارج شوند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: افرادی که در قبال دفاع از نظام و انقلاب اسلامی و تهاجماتی که علیه کشورمان می شود بی تفاوت باشند اعتبار و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را در بین مردم و نخبگان از دست می دهند و به یک عنصر بی تاثیر در مسائل اجتماعی و سیاسی تبدیل می شوند.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی درباره تاثیر حمایت برخی خواص از فتنه گران بر محاکمه آنان اظهار داشت: معتقدم دستگاه قضایی کشور توجهی به حمایت برخی از خواص از سران قتنه ندارد و همواره به وظیفه قانونی خود در قبال فتنه گران عمل کرده است.