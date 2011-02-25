لزوم واگذاری بنگاه های واگذار شده به شبه دولتی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی که روز پنجشنبه از طریق ویدئوکنفرانس با نخبگان، اساتید و دانشجویان حاضر در همایش «کارآفرینی در ایران 1404» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین سخن می گفت با اظهار امیدواری درباره اینکه این همایش بتواند سرآغازی در نقش آفرینی بیشتر استان قزوین در سندچشم­انداز 20 ساله کشور، خصوصا در مساله کارآفرینی باشد، گفت: انسان و جامعه انسانی در جستجوی رستگاری و سعادتمندی است. جامعه بدون شکوفایی در عرصه های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی به کمال و نیک بختی نمی رسد. همه این شکوفایی ها، محصول تلاش آدمی هستند. باید توجه داشت تنها تلاش آدمی از بعد کمی، انسان را به سعادتمندی نمی رساند. یعنی تعداد ساعات کار زیاد و فشار بیشتر به انسان در کارها، تنها ضامن شکوفایی انسان نیست. بلکه کیفیت کار و تلاش و کیفیت سعی انسانی در رسیدن به اهداف، بسیار مهم است.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام به تاثیر کیفیت تلاش در سعادت بشر اشاره کرد و گفت: هرچه کیفیت تلاش انسان ها، بالاتر باشد، ما سعادتمندتر خواهیم شد. تلاش و کار از بعد کمی و کیفی به یک موضوع ارتباط پیداکرده اند به اسم کارآفرینی. کارآفرینی در خط مقدم، تلاش آدمی است. در حقیقت کارآفرینی سرچشمه تلاش و کار آدمی است. بنابراین کارآفرینی سرچشمه شکوفایی است و سرآغاز توسعه و رشد اقتصادی به شمار می رود.

محسن رضایی افزود: ما باید ببینیم که دولت، مجلس، قوه قضائیه، استانداران، فرمانداران، دانشگاه ها چه نقش و مسئولیتی در کارآفرینی دارند. اگر ما بتوانیم همه این مسئولیت ها و روابط و نقش ها را در رابطه با کارآفرینی خوب تعریف کنیم، به یک جامعه کارآفرین خواهیم رسید. در چنین جامعه ای، فرد کارآفرین، سازمان و مجموعه های کارآفرین می توانند به راحتی نقش خودشان را پیدا و ایفا کنند.



دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در تبیین انواع کارآفرینی به کارآفرینی های مثبت و منفی اشاره کرد و گفت: برخی کارآفرینی ها که به بازارهای پنهان یا به کارهای خلاف و درآمدهای نامشروع مرتبط می شوند، کارآفرینی­های منفی هستند. کارآفرینی­های مثبت به کالا، تولید ارزش ، ثروت مشروع و مفید منجر می شود. هدف ما این است که جامعه ایران را به سوی کارآفرینی های مثبت سوق بدهیم.



وی افزود: کارآفرینی به یک نقشه جامع و یک قانون جامع نیاز دارد که در آن همه روابط میان فعالان و عاملان اقتصادی و سیاسی، روابط فعالان و عاملان دانشگاهی و بخش صنعت را تعریف کنیم. در مساله کارآفرینی، تنها عامل موثر در موفقیت،بنگاه ها یا کارآفرینان نیستند ، محیط پیرامون کارآفرین خیلی مهم است. محیط اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی و امروزه محیط بین المللی هم در این مساله نقش آفرینی می­کند. تمام اقتصاد دنیا، به گونه ای به یکدیگر مرتبط شده که هر تغییری در گوشه ای از آن بلافاصله به نقاط دیگری در اقتصاد بین الملل سرایت می کند و اثرگذار است.



رضایی در ادامه گفت: برای فراهم آوردن محیط رشد کارآفرینی در کشور، کارآفرینان نیاز به کمک دولت، دانشگاهیان، نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی دارند. به عنوان مثال وقتی رکود اقتصادی پیش می آید، دولت بایستی مالیات­ها را کاهش دهد تا کارآفرین بتواند دوران رکود را تا زمان رسیدن به فضای رونق سپری کند. پس از آن دولت می تواند مالیات ها را جبران کند و امتیازاتی را که به کارآفرینان اعطا کرده بود، جبران کند.



دبیرمجمع تشخیص­ مصلحت نظام به برنامه های کشور برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در تعیین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه موادی و احکامی برای تسهیل کارآفرینی در نظر گرفته شده. همچنین می توانیم به تعیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کنیم که دولت را از فضای رقابت با بخش خصوصی خارج کرد و امروز تلاش ها بر این است که سیاست های اصل 44 به خوبی اجرا شود. بحث شبه دولتی­هایی که مطرح شده یک موضوع موقتی است. واگذاری بنگاه ها به شبه دولتی ها به عنوان یک مرحله است و نه یک هدف نهایی در تحقق اصل 44قانون اساسی و امیدواریم در مراحل بعدی، بسیاری از بنگاه های واگذار شده به شبه دولتی ها به بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی واگذار شوند و شورای رقابت باید به گونه ای جدی تر، وارد عرصه اجرای اصل 44 شود.



رضایی در پایان سخنانش به پرسش های شرکت کنندگان در همایش «کارآفرینی در ایران 1404» پاسخ گفت.