خودسوزی جوانان عرب همچنان ادامه دارد/ "عدن" آوردگاه اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عبدالله محمد قاسم" جوان 27 ساله یمنی که اوایل هفته گذشته با استفاده از 5 لیتر بنزین خودسوزی کرده بود، روز گذشته در بیمارستانی در عدن جان سپرد.

"خالد النقیب" از نزدیکان این جوان یمنی در این باره اظهار داشت: "محمد" از زمان آغاز انتفاضه مردم تونس تحولات آن را به شدت پیگیری می کرد و شاید با الهام گرفتن از اقدام "محمد بوعزیزی" دست به خودسوزی زده باشد.

از سوی دیگر، شبکه خبری الجزیره از تظاهرات گسترده مردم یمن در شهر عدن خبر داد که در نظر دارند امروز بار دیگر بر لزوم سرنگونی رژیم "علی عبدالله صالح" تاکید کنند.

تظاهرات امروز در عدن "جمعه مقاومت و پایداری" نام نهاده شده است. این در حالی است که همچنان در ساعات اخیر حملات نیروهای امنیتی رژیم عبدالله صالح به مردم در این استان جنوبی مشاهده شد.

حملات نیروهای امنیتی یمن و بازداشت معترضین در حالی رخ می دهد که دو روز پیش اعلام شده بود که نیروهای امنیتی با مردم منطقه به توافق رسیده بودند.

بر این اساس، نیروهای یمنی در این حملات تعداد زیادی از مخالفین از جمله یکی از اساتید دانشگاه عدن را بازداشت کرده اند.