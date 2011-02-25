به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجتالاسلام رمضانعلی معتمدی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان به نقش مساجد در طول تاریخ اسلام اشاره کرد و افزود: همه حرکتهای انقلابی و فرهنگی از مساجد آغاز شده است.
وی در ادامه به 18 اسفند سالروز تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بنا به ماموریتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی گذاشت، طرح تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری در سال 1371 تصویب شد.
معتمدی با بیان اینکه استان اصفهان بالغ بر پنج هزار مسجد دارد، اضافه کرد: اکنون بالغ بر یک پنجم مساجد ما دارای کانون فرهنگی و هنری هستند.
وی به فعالیت هزار و 105 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: این استان رتبه نخست کشوری را در تعداد کانونهای مساجد در سطح کشور داراست.
رئیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان همچنین با اشاره به تاسیس کتابخانههای مساجد افزود: تعداد کتابخانههای مساجد از 65 کتابخانه در سال 84 به 720 کتابخانه در سال جاری افزایش یافته است.
معتمدی تصریح کرد: کتابخانههای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با در اختیار داشتن کتابهای علمی، ادبی، مذهبی، آموزشی و کمک آموزشی از نظر محتوایی بسیار غنی است و در سه نوبت صبح و بعد از ظهر و شب فعالیت میکند.
وی اضافه کرد: این کتابخانهها به دلیل مجاورت با مساجد، فراگیر و در دسترس است و هیچگونه هزینه عمرانی برای دولت ندارد.
رئیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان فلسفه وجودی تاسیس کانونهای مساجد را مقابله با جنگ نرم دانست و گفت: مسئولان این کانونها تلاش میکنند با افزایش سطح آگاهی اعضا و مخاطبین تلاشهای دشمن را در تهاجم فرهنگی ناکام کنند.
وی به فعالیت 30 کانون تخصصی در رشتههای کتابخانه، آموزش، تبلیغات و انتشارات، شعر و ادبیات، سمعی و بصری، مهدویت، قرآن و نماز، فقه و زندگی و... اشاره کرد و افزود: کانون تخصصی علاوه بر فعالیتهای عمومی خود در یکی از رشتهها به صورت تخصصی فعالیت کرده و نیاز کانونهای استان را در مورد آن رشته پاسخگو است.
مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به آموزش اعضای کانونهای مساجد در قالب دوره آموزشی ائمه جماعات، وبلاگنویسی، زوجهای جوان، نشریات تجربی، مدیران مسئول کانونهای مساجد، آواها و نغمههای آسمانی و فیلمبرداری اشاره کرد و اظهار داشت: درصدد هستیم با آموزش بچههای مسجدی، آنان را توانمند کنیم تا در آینده شاهد فعالیتهای بهتری در حوزه مساجد باشیم.
وی برگزاری طرح تلاوت نور در دو هزار و 700 مسجد، فعالیت 52 مرکز شکوفههای بهشت، فعالیت 120 هسته مطالعاتی و 42 مرکز خانههای نور را از دیگر برنامههای این دبیرخانه دانست و تصریح کرد: دیدار کارکنان دبیرخانه و اعضای کانونهای مساجد با آیتالله مظاهری، رئیس حوزه علمیه اصفهان و از مراجع تقلید، دیدار کارکنان دبیرخانه و اعضای کانونهای مساجد با آیتالله طباطبایی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، برگزاری مراسم نکوداشت در 23 شهرستان استان اصفهان و تجلیل از ائمه جمعه، فرماندار، ائمه جماعات و مدیران مسئول فعال و افتتاح کانونها و کتابخانههای مساجد از برنامههای هجدهمین سالروز تاسیس کانونهای مساجد در استان اصفهان به شمار میرود.
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