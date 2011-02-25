همه حرکتهای انقلابی و فرهنگی از مساجد آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام رمضانعلی معتمدی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان به نقش مساجد در طول تاریخ اسلام اشاره کرد و افزود: همه حرکت‌های انقلابی و فرهنگی از مساجد آغاز شده است.

وی در ادامه به 18 اسفند سالروز تاسیس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بنا به ماموریتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی گذاشت، طرح تاسیس کانون‌های فرهنگی و هنری در سال 1371 تصویب شد.

معتمدی با بیان اینکه استان اصفهان بالغ بر پنج هزار مسجد دارد، اضافه کرد: اکنون بالغ بر یک پنجم مساجد ما دارای کانون فرهنگی و هنری هستند.

وی به فعالیت هزار و 105 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: این استان رتبه نخست کشوری را در تعداد کانون‌های مساجد در سطح کشور داراست.

رئیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان همچنین با اشاره به تاسیس کتابخانه‌های مساجد افزود: تعداد کتابخانه‌های مساجد از 65 کتابخانه در سال 84 به 720 کتابخانه در سال جاری افزایش یافته است.

معتمدی تصریح کرد: کتابخانه‌های ‌کانون‌های‌ فرهنگی ‌و هنری‌ مساجد با در اختیار داشتن کتاب‌های‌ علمی، ادبی، مذهبی، آموزشی و کمک آموزشی از نظر محتوایی بسیار غنی است و در سه نوبت صبح و بعد از ظهر و شب فعالیت می‌کند.

وی اضافه کرد: این کتابخانه‌ها به دلیل مجاورت با مساجد،‌ فراگیر و در دسترس است و هیچگونه هزینه عمرانی برای دولت ندارد.

رئیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان فلسفه وجودی تاسیس کانون‌های مساجد را مقابله با جنگ نرم دانست و گفت: مسئولان این کانون‌ها تلاش می‌کنند با افزایش سطح آگاهی اعضا و مخاطبین تلاش‌های دشمن را در تهاجم فرهنگی ناکام کنند.

وی به فعالیت 30 کانون تخصصی در رشته‌های کتابخانه، آموزش، تبلیغات و انتشارات، شعر و ادبیات، سمعی و بصری، مهدویت، قرآن و نماز، فقه و زندگی و... اشاره کرد و افزود: کانون تخصصی علاوه بر فعالیت‌های عمومی خود در یکی از رشته‌ها به صورت تخصصی فعالیت کرده و نیاز کانون‌های استان را در مورد آن رشته پاسخگو است.

مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به آموزش اعضای کانون‌های مساجد در قالب دوره آموزشی ائمه جماعات،‌ وبلاگ‌نویسی، زوج‌های جوان، نشریات تجربی، مدیران مسئول کانون‌های مساجد، آواها و نغمه‌های آسمانی و فیلمبرداری اشاره کرد و اظهار داشت: درصدد هستیم با آموزش بچه‌های مسجدی، آنان را توانمند کنیم تا در آینده شاهد فعالیت‌های بهتری در حوزه مساجد باشیم.

وی ‌برگزاری طرح تلاوت نور در دو هزار و 700 مسجد، فعالیت 52 مرکز شکوفه‌های بهشت،‌ فعالیت 120 هسته مطالعاتی و 42 مرکز خانه‌های نور را از دیگر برنامه‌های این دبیرخانه دانست و تصریح کرد: دیدار کارکنان دبیرخانه و اعضای کانون‌های مساجد با آیت‌الله مظاهری، رئیس حوزه علمیه اصفهان و از مراجع تقلید، دیدار کارکنان دبیرخانه و اعضای کانون‌های مساجد با آیت‌الله طباطبایی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، برگزاری مراسم نکوداشت در 23 شهرستان استان اصفهان و تجلیل از ائمه جمعه، فرماندار، ائمه جماعات و مدیران مسئول فعال و افتتاح کانون‌ها و کتابخانه‌های مساجد از برنامه‌های هجدهمین سالروز تاسیس کانون‌های مساجد در استان اصفهان به شمار می‌رود.