به گزارش خبرنگار مهر،‌ زلزله ای که این بار بر خلاف زلزله قبلی باعث کشته شدن تعداد بیشماری از مردم و ویران شدن بخشهای عمده ای از این شهر شده است.

دولت نیوزیلند پس از وقوع زلزله نجات افرادی که در زیر آوار گرفتار شده اند را در اولویت قرار داد و از کشورهای خارجی برای امداد رسانی درخواست کمک کرد که کشورهای استرالیا و ژاپن تعدادی از کارشناسان عملیات نجات خود را برای کمک به تیمهای امدادگرغیر نظامی نیوزیلند به این شهر اعزام کردند.

در همین راستا معاون نخست وزیر نیوزیلند اعلام کرد دولت هزینه های اضطراری برای انجام فعالیتهای نجات را پرداخت خواهد کرد و گروههای امدادی و تخصصی برای نجات افراد می توانند تا جایی که لازم باشد هزینه کنند و جان شهروندان را نجات دهند.

اگرچه در خبرهای اولیه رسانه های نیوزیلند از کشته شدن بیش از 65 تن خبر دادند و این آمار بعدا به 75 تن افزایش پیدا کرد اما نخست وزیر نیوزیلند اعلام کرد فقط مرگ 39 نفر از این افراد رسما مورد تایید دولت است و دولت مرگهای احتمالی و غیر رسمی را اعلام نخواهد کرد. با این وجود شاهدان عینی و افراد حاضر در منطقه از بالا رفتن شمار کشته ها تا بیش از 100 نفر صحبت می کنند.

گزارشات اولیه حاکی است تیم های امداد موفق شدند 30 تن را از زیر آوار زنده نجات دهند گرچه مجبور به قطع اعضای بدن آنها شده که نمونه آن مردی است که برای نجات جانش دو پای خود را از دست داد زیرا برای بیرون آوردن از زیر آوار باید پاهایش قطع می شد.

رسانه های نیوزیلند خبر از اعلام وضعیت اضطراری در شهر کرایست چرچ دادند و اعلام کردند که دولت از مردم خواسته خیابانها و جاده ها را اشغال نکنند چرا که این راهها برای عملیات نجات و امداد رسانی حیاتی هستند.

بیش از 950 تن در مدارس و دیگر مکانهای عمومی اسکان داده شده اند و با امکانات اولیه بهداشتی و گرمایی زندگی خود را سپری می کنند اما هنوز برق بیشتر مناطق این شهر مصیبت زده قطع است و منازل از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند.

پس از چند روز از امداد رسانی هنوز وضعیت به شرایط عادی برنگشته و شهردار کرایست چرچ اعلام کرده است که باید منتظر خبرهای ناگوارتر بود.

کارشناسان زمین شناسی معتقدند گرچه این زلزله نسبت به زلزله قبلی قدرت کمتری داشت (3/6 درجه در مقیاس ریشتر) اما به خاطر ویژگی ها و شرایط خاص خود تلفات مالی و جانی قابل توجهی را برجای گذاشته است.

متخصصین مهمترین این ویژگی ها را فاصله 10 کیلومتری مرکز وقوع زلزله با شهر کرایست چرچ، آسیب پذیری ساختمانها و ساختارهای زیربنایی این شهر بر اثر زلزله قبلی و زمان وقوع زلزله می دانند زیرا این زلزله ساعت 45/12 بعد از ظهر رخ داد که مردم در شهر مشغول انجام کارهای جاری خود بودند.

عمق این زلزله و مصیبت وارده برای کشور کوچک نیوزیلند به قدری سنگین بود که نخست وزیر این کشور از آن به عنوان "تاریکترین روز نیوزیلند" یاد کرد.