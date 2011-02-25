اولین نمایشگاه لوازم خانگی البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با نزدیک شدن به سال نو و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای خانگی با همکاری سازمان بازرگانی استان البرزو تولیدکنندگان لوازم خانگی و سیستم های صوتی و تصویری، اولین نمایشگاه لوازم خانگی سیستم های صوتی و تصویری در البرز افتتاح شد.

اولین نمایشگاه لوازم خانگی سیستم های صوتی و تصویری استان البرز با حضور تیمور پورحیدری رئیس سازمان بازرگانی استان البرز در محل کرج، ضلع غربی میدان امام خمینی (ره)، موسسه گلستان گلشهر کرج افتتاح شد.



در این نمایشگاه که در مساحتی بالغ بر چهار هزار متر مربع تا هفتم اسفندماه برپاست، علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 10 تا 18 برای بازدید به این نمایشگاه مراجعه کنند.

در این نمایشگاه شرکتهای بزرگ و صاحب نام تولید کننده لوازم خانگی صوتی و تصویری آخرین محصولات خود را برای بازدید عموم عرضه کرده اند.