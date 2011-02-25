سیاست برخی دستگاههای اجرایی در تشکیل پرونده های قضایی نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در سرعین، غلامعلی رضایی ظهر جمعه در دیدار با مدیران، مسئولین و قضات شهرستان سرعین دستگاه های اجرایی استان را به تدبیر بیشتر در امور و پرهیز از قضازدگی فراخواند و اظهار داشت: عدم اشرافیت در امور و عدم اقدام به موقع در خصوص نارسایی های جزئی، موجب بروز معضلات بزرگی در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه این مهم موجب تحمیل هزینه های زیادی بر پیکر جامعه می شود، اضافه کرد: از دست رفتن فرصت برای قضات در رسیدگی به پرونده های مهم و تأثیرگذار در امنیت و آرامش عمومی جامعه از جمله این هزینه هاست.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید به ارتقا معنویت و توجه به ارزشهای اسلامی، آن را راهکار مهم و اساسی پیشگیری از جرائم و تخلفات در جامعه و کاهش پرونده های قضایی در دادگستریها دانست.

وی با تأکید به لزوم پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات، وجود شوراهای حل اختلاف را در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری موثر ارزیابی کرد و افزود: مسئله برقراری صلح و سازش و ترویج فرهنگ آشتی بین آحاد جامعه رسالت مورد انتظار از شوراهای حل اختلاف است.

رضایی همچنین از ارتقا دادگاه عمومی به دادگستری شهرستان سرعین به منظور افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی امنیت را یکی از برکات انقلاب و نظام اسلامی برشمرد و ابراز داشت: امروز در سایه خون شهدا از نعمت امنیت بهره مند شده ایم از این رو بر همه واجب است تا هر لحظه شهدا را ناظر رفتار و اعمال خود بداند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مجاهدتها و ریاضتهای امام راحل در شکل گیری نظام و حاکمیت اسلام در ایران و صدور انقلاب اسلامی ایران به سراسر جهان یاد آور شد: امروز برکات انقلاب اسلامی ایران در حوزه های مختلف مشهود و قابل مباهات است.

در این جلسه رئیس شوراهای حل اختلاف استان نیز با بیان اینکه در 10 ماهه گذشته بالغ بر 45 هزار و 644 فقره پرونده در شوراهای استان مختومه شده است، تصریح کرد: از این تعداد هشت هزار و 695 فقره با صلح و سازش بوده است.

غلامرضا مهدوی با تاکید بر ضرورت حمایت همه از شوراهای حل اختلاف استان، از تقویت شوراهای حل اختلاف با محوریت برقراری صلح و سازش در ماههای آینده خبر داد.

حجت الاسلام اصغری امام جمعه شهرستان سرعین نیز در این جلسه با قدردانی از اقدامات قاطع دادگاه عمومی سرعین در برخورد با معضلات اجتماعی، خواستار پیشگیری از جرائم و تخلفات و گسترش فرهنگ صلح و سازش در این شهرستان شد.