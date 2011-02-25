اعتراض های مدنی در عراق/ تظاهرات مشکوک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شهرهای مختلف عراق امروز شاهد تظاهرات گسترده بود که این تظاهرات به درگیری نیروهای امنیتی با مردم عراق کشیده شد.

نیروهای امنیتی عراق پل "الجمهوریه" که منطقه سبز را به میدان تحریر متصل می سازد را بستند اما تظاهرات کنندگان موانع موجود را از سر راه برداشتند. در موصل نیز به دنبال درگیری های مردم با نیروهای امنیتی تعدادی زخمی شدند.

در بصره از شهرهای بزرگ جنوبی عراق هزاران نفر علیه کمبود خدمات رسانی و فساد اداری تظاهرات کردند. استاندار بصره استعفا کرد.

در "الانبار" در غرب عراق یازده نفر در درگیری تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. در شهرهای مختلف اقلیم کردستان نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. به طوری که در سلیمانیه برای دومین روز متوالی تظاهرات کنندگان خواستار تغییرات اساسی در نظام سیاسی و حل مشکلات اداری اقلیم شدند.

"نوری المالکی نخست وزیر عراق ضمن درخواست از عراقیها برای عدم مشارکت در تظاهرات جمعه آن را مشکوک خواند. وی عامل این تحرکات را وابستگان رژیم سابق، تروریستها و القاعده دانست.