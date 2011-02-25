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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

اختصاصی مهر/

پیشنهاد مدیر تیم فوتبال امید به عضو هیئت رئیسه/ ناصر شفق: علاقمندم بپذیرم

پیشنهاد مدیر تیم فوتبال امید به عضو هیئت رئیسه/ ناصر شفق: علاقمندم بپذیرم

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پیشنهاد مدیریت تیم فوتبال امید کشورمان را به ناصر شفق مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دو جلسه اخیر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بحث انتخاب مدیر تیم امید مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و در آخرین نشست پیشنهاد مدیریت تیم امید به ناصر شفق عضو هیئت رئیسه فدراسیون و مدیر عامل پیشین تیم های ابومسلم و تراکتورسازی تبریز مطرح شد.

قرار است در نشست آتی هیئت رئیسه فدراسیون که طی هفته پیش رو برگزار خواهد شد در این زمینه تصمیم گیری شود.

ناصر شفق عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: علاقمندم این مسئولیت را بپذیرم و در صورتیکه که این مسئولیت به بنده محول شود و از اختیارات لازم برای این مسئولیت برخوردار باشم، این قول را می دهم که پس از 36 سال تیم امید را با صعود به المپیک لندن به فدراسیون فوتبال تحویل بدهم.

کد مطلب 1261213

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