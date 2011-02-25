نتایج مرحله مقدماتی رقابتهای مردان در اوزان زوج اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در دومین روز این مسابقات و در قسمت مردان، تکواندکاران شرکت کننده در وزنهای دوم، چهارم، ششم و هشتم به شیاپ چانگ رفتند که در پایان این نتایج بدست آمد:

وزن دوم (منهای 58 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 20 نفر گروه یک

کاوه رضایی از تیم امید ایران 11 میلوس پتکوویچ از صربستان 2

الکساندر راباسوویچ از صربستان یک الخان عیسی اف از آذربایجان صفر

در این گروه عاقل عبود از عراق، آلن نوگایف از روسیه، علی اواد از سودان، محمد شفیع طاهری از افغانستان الف، آیدن شاه میرزا از آذربایجان غربی و بکا ارادزه از گرجستان با قرعه استراحت رو به رو و به مرحله بعد راه یافتند.

وزن دوم (منهای 58 کیلوگرم) - گروه دوم

محمود سردار از عراق 11 آتیا ابراهیم از سودان 4

محمدتارخ از افغانستان الف 2 بابیک نینسلاو از صربستان

در این گروه امید رضایی از افغانستان ب، سامیر جوادلی از آذربایجان، راد تاهبد از اردن، جعفر ابی نابی از عراق، سجاد مصطفوی از وحدت مازندران و گئورگی نیکلاشویلی از گرجستان با قرعه استراحت رو به رو و به مرحله بعدی راه یافتند.

وزن چهارم (منهای 68 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 20 نفر - گروه اول

صبوحی اسماعیل زاده از آذربایجان 7 کاکو کاروان از عراق 2

روح الله ابراهیمی از وحدت مازندران 4 روح الله نیکپا از افغانستان الف15

در این گروه آبوبک دادزاهانوف از روسیه، ایوان پورسوویچ از صربستان، سیف خاطر از اردن، نیکوویا جووانوویچ از صربستان و احمد عبدزهیری از عراق با قرعه استراحت رو به رو شدند.

وزن چهارم (منهای 68 کیلوگرم) - گروه دوم

امیر غلامی از مقاومت آذربایجان غربی 9 عدی سیمان از عراق 5

داسوین حاجی اف از آذربایجان 10 ساسان صفرزاده از امید ایران 5

در این گروه دمیر فج زیج از صربستان، جعفر سلطانی از افانستان ب، گئورگی انسیانی از گرجستان، استانمیر کوجونزیچ از صربستان، عثمان خیری از سودان و مینی کنستانتین از روسیه با قرعه استراحت رو به رو شدند.

وزن ششم (منهای 80 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 13 نفر - گروه اول

رشاد احمد اف از آذربایجان 5 استوژان رابیجاک از صربستان صفر

علیرضا درویش پور از امید ایران در وقت طلایی آرشام انتساری از گرجستان را برد.

علیرضا صفدری از افغانستان ب و سیدمحمد رفاعی از آذربایجان غربی با قرعه استراحت رو به رو شدند.

وزن ششم (منهای 80 کیلوگرم) گروه دوم

مهران عسگری از وحدت مازندران 6 آناس الازیزی از اردن صفر

شهاب الدین بکتاش از افغانستان الف 6 علی عبدالکریم کاز از عراق 4

در این گروه روستان داژی گف از روسیه و بایرام ولی اف از آذربایجان استراحت داشتند.

وزن هشتم (به اضافه 87 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 15 نفر - گروه اول

یوسف اوسیدزه از گرجستان 3 المان علی اف از آذربایجان صفر

مهدی خدابخشی از امید ایران 12 بکتاش واقع بین از افغانستان الف 5

یاروسولوف میتروفانوف از روسیه 6 عمر زیدان از عراق یک

اسماعیل محمدی از آذربایجان غربی در وقت طلایی از سد احمد آدام از سودان گذشت.

وزن هشتم (به اضافه 87 کیلوگرم) گروه دوم



پرویز ناصری از افغانستان الف 6 آرما ساهاکیان از ارمنستان صفر

توبو باژاس از مجارستان 6 هوت هایفا السیاحین از اردن 2

محمدعلی مومنی از وحدت مازندران 11 واسم استار علی از عراق 2

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر از روزپنجشنبه با حضور 11 تیم خارجی و دو تیم داخلی در قسمت مردان و هفت تیم خارجی و چهار تیم داخلی در قسمت بانوان به ترتیب در سالن های شش هزار نفری غدیر و پیام مخابرات ارومیه آغاز شده و جمعه شب به پایان می رسد.