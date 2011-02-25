شکست داماش برای صدرنشینی مقاومت/ صدرنشینان گروه "ب" پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از ساعت 14 امروز جمعه با برگزاری 13 بازی در گروه‌های دوگانه "الف" و "ب" پیگیری شد که در این دیدارها تیم‌های آلومینیوم هرمزگان، نساجی مازندران، مس سرچشمه رفسنجان، نفت مسجد سلیمان، اتکای گرگان، مقاومت سپاسی شیراز، شهرداری یاسوج، داماش لرستان و ماشین سازی تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و چهار بازی نیز به تساوی انجامید.

در حساس‌ترین دیدار گروه "الف" امروز تیم فوتبال داماش گیلان در ورزشگاه آزادی گرگان با یک گل مقابل اتکای این شهر تن به شکست داد تا مقاومت به لطف برتری 2 بریک مقابل مس رفسنجان 28 امتیازی شده و جایگاه صدر جدول گروه "الف" را از آن خود کند. در این بازی برای تیم مقاومت محمدرضا پورمحمد (26) و سروش رفیعی (74) گلزنی کردند و تنها گل تیم مس را امیرحسین محمدی در دقیقه 80 به ثمر رساند. این نتیجه درحالی رقم خورد که حمید جوکار، بازیکن تیم مقاومت در دقیقه 56 با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

در روزی که تیم‌های آلومینیوم هرمزگان و مس سرچشمه کرمان مقابل حریفان به برتری رسیده و جایگاه خود را در بالای جدول گروه "ب" استحکام بخشیدند، تیم نساجی مازندران شکست 3 برصفر را به ایرانجوان بوشهر تحمیل کرد و تا رده سوم جدول گروه بالا آمد. برای نساجی در این بازی خانگی دلمیر باجیج (11)، علی قربانی (22) و حامد حاجتی (71) گلزنی کردند.

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

* شهرداری یاسوج یک - شهرداری بندرعباس صفر

* پیام مشهد یک - ماشین سازی تبریز 2

* تربیت یزد صفر - فولاد نطنز صفر

* سازمان همیاری اراک صفر - نفت مسجد سلیمان یک

* مس رفسنجان یک - مقاومت سپاسی شیراز 2

* کاوه تهران 2 - گل گهر سیرجان 2

* اتکا گلستان یک - داماش گیلان صفر

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- مقاومت سپاسی شیراز 31 امتیاز

2- داماش گیلان 29 امتیاز

3- کاوه تهران 26 امتیاز

4- گل گهر سیرجان 25 امتیاز

------------------------------------------------------

13- اتکا گلستان 18 امتیاز - تفاضل گل 4- (یک بازی کمتر)

14- همیاری اراک 18 امتیاز - تفاضل گل 8-

گروه ب:

* نساجی مازندران 3 - ایرانجوان بوشهر صفر

* سپیدرود رشت یک - استقلال اهواز یک

* گسترش فولاد تبریز یک - شیرین فراز کرمانشاه یک

* پیام مخابرات فارس صفر - مس سرچشمه کرمان یک

* داماش دورود 2 - برق شیراز یک

* آلومینیوم هرمزگان 2 - فولاد یزد یک

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 34 امتیاز

2- مس سرچشمه کرمان 33 امتیاز

3- نساجی مازندران 28 امتیاز - تفاضل گل 11+

4- ابومسلم مشهد 28 امتیاز - تفاضل گل 3+

----------------------------------------------------

13- پیام مخابرات فارس 18 امتیاز

14- سپیدرودرشت 12 امتیاز