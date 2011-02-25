شکست راه آهن برابر شاهین بوشهر در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر بعدازظهر امروز تیم فوتبال راه آهن در ورزشگاه اکباتان میزبان شاهین بوشهر بود که در پایان نیمه اول شاگردان حمید استیلی با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار که به قضاوت محسن ترکی برگزار می شود ستار زارع کاپیتان تیم فوتبال شاهین در دقیقه 20 تنها گل بوشهری ها را وارد دروازه راه آهن کرد. قبل از شروع این دیدار یاد و خاطره مرحوم مهدی نعیما بازیکن پیشین راه آهن که سه شنبه شب گذشته بر اثر سانحه تصادف از دنیا رفت، گرامی داشته شد.