لوح فشرده مجموعه آثار خواجه نصیرالدین طوسی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر گروه فلسفه و کلام معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم واسلامی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران هدف از تولید این لوح فشرده را جمع آوری اطلاعات و بررسی ابعاد مختلف شخصیت علمی این دانشنمد ایرانی عنوان کرد و گفت: تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان حوزه و دانشگاه هدف دیگر از تولید این لوح فشرده است.

حجت الاسلام اکبر راشدی نیا با ارائه توضیحاتی پیرامون این لوح فشرده اظهار داشت: این لوح شامل؛ متن کامل ۷۵ عنوان رساله و کتاب در ۵۴ جلد از جمله؛ تألیفات خواجه نصیرالدین طوسی و کتب مرتبط با آثار وی در موضوعاتی مختلفی چون، حکمت، کلام، ‌ اخلاق‌، منطق، ‌ عرفان، ‌ فقه و طب است.

وی ارتباط ۲۰ کتاب، شرح، ترجمه، حاشیه و تعلیقه با یکدیگر را از دیگرقابلیت‌های این لوح فشرده عنوان کرد و عنوان کرد: متن قرآن کریم به همراه ترجمه و جستجو در آیات، قابلیت جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب از دیگر قابلیت‌های این لوح فشرده است.

مجری پروژه لوح فشرده خواجه نصیرالدین طوسی همچنین جستجوی موضوعی در بیش از ۷۹ هزار عنوان باب به وسیله فهرست گزینشی، زندگی‌نامه، شخصیت‌شناسی و کتاب‌شناسی خواجه نصیرالدین طوسی و متن ۱۰ دوره لغت‌نامه در ۶۲ جلد با قابلیت جستجو و... را از دیگر قابلیت‌های این لوح فشرده برشمرد.