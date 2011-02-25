قابلیتهای فرهنگی لرستان به مسافران نوروزی معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، منصور احمدی در نشست کمیته فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در سخنانی اظهار داشت: این اداره کل با ارائه برنامه‌های متنوع در زمینه‌های مختلف در راستای ایجاد فضایی مطلوب برای پذیرایی از مسافران و میهمانان نوروزی گام برمی دارد.

وی ادامه داد: استان لرستان از جاذبه‌ها و قابلیت‌های بسیار زیادی در زمینه گردشگری برخوردار است که باید در راستای رونق بخشیدن به این قابلیتها تلاش بیشتری انجام شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: برپایی غرفه های فرهنگی در ورودیهای هر شهرستان، تهیه بسته های فرهنگی و هدیه آن به مسافران نوروزی و اجرای نمایشهای خیابانی در نقاط مختلف اسکان مهمانان نوروزی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که توسط ارشاد لرستان تدارک دیده شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: همچنین در ایام نوروز مؤسسه فرهنگی کاسیت اقامتگاه نوروز 90 را در یکی از پارکهای بزرگ شهر به منظور معرفی شاخصهای فرهنگی، هنری و مذهبی و معرفی توانمندیهای استان فعال خواهد کرد.

وی همچنین از معرفی توانمندیها و افتخارات استان لرستان در قالب نرم افزار در ایام نوروز خبر داد و بیان داشت: در این راستا معاونت فرهنگی، هنری این اداره کل اقدام به تهیه نرم افزاری با محتوای معرفی افتخارات و توانمندیهای فرهنگی هنری استان لرستان کرده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این نرم افزار شامل همه رشته های تئاتر، موسیقی، سینما، تجسمی،خوشنویسی و ... با معرفی هنرمندان برتر هر شهرستان می باشد.