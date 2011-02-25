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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

احمدی خبر داد:

قابلیتهای فرهنگی لرستان به مسافران نوروزی معرفی می شود

قابلیتهای فرهنگی لرستان به مسافران نوروزی معرفی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی به منظور معرفی قابلیهای لرستان در ایام نوروز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، منصور احمدی در نشست کمیته فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در سخنانی اظهار داشت: این اداره کل با ارائه برنامه‌های متنوع در زمینه‌های مختلف در راستای ایجاد فضایی مطلوب برای پذیرایی از مسافران و میهمانان نوروزی گام برمی دارد.

وی ادامه داد: استان لرستان از جاذبه‌ها و قابلیت‌های بسیار زیادی در زمینه گردشگری برخوردار است که باید در راستای رونق بخشیدن به این قابلیتها تلاش بیشتری انجام شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: برپایی غرفه های فرهنگی در ورودیهای هر شهرستان، تهیه بسته های فرهنگی و هدیه آن به مسافران نوروزی و اجرای نمایشهای خیابانی در نقاط مختلف اسکان مهمانان نوروزی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که توسط ارشاد لرستان تدارک دیده شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: همچنین در ایام نوروز مؤسسه فرهنگی کاسیت اقامتگاه نوروز 90 را در یکی از پارکهای بزرگ شهر به منظور معرفی شاخصهای فرهنگی، هنری و مذهبی و معرفی توانمندیهای استان فعال خواهد کرد.

وی همچنین از معرفی توانمندیها و افتخارات استان لرستان در قالب نرم افزار در ایام نوروز خبر داد و بیان داشت: در این راستا معاونت فرهنگی، هنری این اداره کل اقدام به تهیه نرم افزاری با محتوای معرفی افتخارات و توانمندیهای فرهنگی هنری استان لرستان کرده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این نرم افزار شامل همه رشته های تئاتر، موسیقی، سینما، تجسمی،خوشنویسی و ... با معرفی هنرمندان برتر هر شهرستان می باشد.

کد مطلب 1261234

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