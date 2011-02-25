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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۴

ایران و تایلند تفاهم‌نامه جدید همکاری امضا کردند

در پایان هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی- تجاری ایران و تایلند، وزرای دو کشور علاوه بر امضای تفاهم‌نامه جدید بر گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به امضای این تفاهم‌نامه افزود: در هشتمین کمیسیون اقتصادی ایران و تایلند، اسناد همکاری در زمینه‌های انرژی، رسانه، محیط زیست، گردشگری، فعالیت‌های آموزشی و انتقال محکومین امضا شد.

حمید صافدل ادامه داد: قبل از برگزاری این کمیسیون وزرای امور خارجه تایلند و بازرگانی ایران طی دیداری رسمی بر راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، ITC و امور گمرکی تاکید کردند.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین در پایان کمیسیون مشترک سند 53 بندی به امضائ طرفین رسید و در این سند نیز همکاری در زمینه‌های تجاری، خدمات فنی- مهندسی، صادرات محصولات کشاورزی، توسعه همکاری در بخش اطلاع‌رسانی، حضور در نمایشگاه‌های دو کشور، برگزاری همایش‌های تخصصی به منظور شناخت فرصت‌های اقتصدای، راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری و همکاری در زمینه‌های استاندارد، بیمه و گمرک از جمله مواردی بودند که لزوم تداوم و اجرای آنها مورد تاکید قرار گرفت.
 
به گفته صافدل، در این کمیسیون برای اولین بار به همکاری در بخش‌های شیلات، محیط زیست، ITC و دانشگاهی بین دو کشور نیز اشاره شد. گفتنی است، این اجلاس در بانکوک برگزار شده است.

 
کد مطلب 1261235

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