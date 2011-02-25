به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به امضای این تفاهم‌نامه افزود: در هشتمین کمیسیون اقتصادی ایران و تایلند، اسناد همکاری در زمینه‌های انرژی، رسانه، محیط زیست، گردشگری، فعالیت‌های آموزشی و انتقال محکومین امضا شد.

حمید صافدل ادامه داد: قبل از برگزاری این کمیسیون وزرای امور خارجه تایلند و بازرگانی ایران طی دیداری رسمی بر راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، ITC و امور گمرکی تاکید کردند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در پایان کمیسیون مشترک سند 53 بندی به امضائ طرفین رسید و در این سند نیز همکاری در زمینه‌های تجاری، خدمات فنی- مهندسی، صادرات محصولات کشاورزی، توسعه همکاری در بخش اطلاع‌رسانی، حضور در نمایشگاه‌های دو کشور، برگزاری همایش‌های تخصصی به منظور شناخت فرصت‌های اقتصدای، راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری و همکاری در زمینه‌های استاندارد، بیمه و گمرک از جمله مواردی بودند که لزوم تداوم و اجرای آنها مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته صافدل، در این کمیسیون برای اولین بار به همکاری در بخش‌های شیلات، محیط زیست، ITC و دانشگاهی بین دو کشور نیز اشاره شد. گفتنی است، این اجلاس در بانکوک برگزار شده است.



