لرستان قابلیت تبدیل به یک قطب قرآنی در کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام اسماعیلیان در این رابطه با اشاره به رشد مطلوب مؤسسات قرآنی در استان، اظهار داشت: سطح محتوایی و کیفی مؤسسات قرآنی لرستان ارتقاء خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته به لحاظ کمی شاهد رشد مطلوب مؤسسات قرآنی در این استان بوده ایم، گفت: در حوزه کار مؤسسات و مراکز قرآنی، کیفی‌‌سازی کارهای قرآنی باید جزو سیاست‌ها قرار گیرد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تأکید بر این نکته که قرآن باید در جایگاه اصلی خود قرار گیرد، گفت: اگر این مهم محقق شود، می‌توان گفت انس با قرآن‌کریم در جامعه محقق شده است و به وسیله انس با قرآن‌کریم بسیاری از مشکلاتی که در فرهنگ ما به وجود آمده را می‌توانیم برطرف کنیم.

حجت الاسلام اسماعیلیان با بیان اینکه نگاه ما نباید به قرآن‌کریم محدود باشد و باید دستورات و تعالیم قرآن‌کریم را در جامعه احیا کنیم، گفت: کسانی که فعالیت‌های قرآنی می‌کنند باید مطالعه وسیعی در علوم مختلف قرآنی داشته باشند زیرا مردم برای پاسخ به شبهات خود از نیروهای قرآنی انتظار دارند.

وی خاطر نشان کرد: استان لرستان با توجه به ظرفیت قرآنی که دارد و با توجه به اینکه نیروهای قرآنی آن در کشور شناخته شده هستند می‌تواند ظرف سالهای آینده، به عنوان یک قطب قرآنی در کشور معرفی شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: در حال حاضر استان لرستان دارای 119 موسسه قرآنی فعال با بیش از 6 هزار قرآن آموز است.