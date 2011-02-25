آزمون استخدامی علوم پزشکی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در این رابطه به خبرنگاران گفت: آزمون استخدام پیمانی در رشته های بهداشتی درمانی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی لرستان امروز رأس ساعت 9 صبح با حضور سه هزار و 379 داوطلب برگزار شد.

سید علیرضا شاهرخی ادامه داد: در این آزمون 624 زن و دو هزار و 255 مرد برای استخدام در رشته های پرستاری، پزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مامائی، کارشناس امور بیمارستانی، پذیرش و مدارک پزشکی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، تغذیه، مددکاری بهداشتی درمانی، امور دارویی، توانبخشی، اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی، مبارزه با بیماریها و بهیاری شرکت کرده اند.

وی افزود: همچنین در این آزمون 192 داوطلب زن و 308 داوطلب زن نیز برای استخدام به عنوان بهورز با هم به رقابت پرداختند.

اعلام نتایج اولیه آزمون در اواخر فروردین ماه 90

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: این آزمون سراسری همزمان با دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در 17حوزه امتحانی به صورت متمرکز در شهرستان خرم آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این آزمون با پاسخگویی به 90سوال عمومی با 90 امتیاز و 45 سوال اختصاصی با اعمال ضریب 2و90 امتیاز که جمع امتیازات آنها به 180می رسد با هم به رقابت پرداختند.

شاهرخی یادآور شد: از این افراد 892 نفر پس از قبولی در آزمون و طی مراحل نهائی گزینش برای خدمت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان و واحدهای تابعه در سراسر استان استخدام خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: این آزمون بزرگترین آزمون استخدامی طی چند سال اخیر در دانشگاه است که مجوز آن توسط ریاست جمهوری صادر شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: سعی می شود نتایج اولیه آزمون علمی تا اواخر فروردین ماه سال آینده استخراج و اطلاع رسانی شود.

برگزاری آزمون استخدامی بهورزی در لرستان

همچنین همزمان با آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی لرستان امروز بزرگترین آزمون استخدام بهورزی همزمان با دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در ان دانشگاه برگزار شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت این استان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: 270 نفر در رشته های پزشکی؛ بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مبارزه با بیماریها، پرستاری و بهورزی از طریق این آزمون جذب می شوند.

امید علی پاپی تصریح کرد: این در حالیست که تعداد 500 نفر برای شرکت در آزمون بهورزی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 60 بهورز مرد و 44 بهورز زن برای استخدام در خانه های بهداشت مراکز روستائی نیاز است.

وی ادامه داد: این افراد در 103خانه بهداشت پس از طی مراحل آزمون علمی و گزینش به ارائه خدمات به مردم لرستان خواهند پرداخت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت این استان یادآور شد: افرادی که برای بهورزی جذب می شوند بایستی حداقل دارای مدرک دیپلم و یا فوق دیپلم دررشته های بهداشتی - درمانی بوده و بومی روستای نیازمند به بهورز باشند.