1200 نفر در آزمون ورود به حرفه مهندسان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس وحید شایسته نیک ظهر جمعه در حاشیه بازدید از این آزمون در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشه‌برداری، ترافیک مهندسان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همزمان با سراسر کشور در روزهای 5 و 6 اسفندماه در دانشگاه قم برگزار شد.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: آزمون معماران تجربی استان قم نیز با حضور 103 داوطلب صبح روز جمعه همزمان با سراسر کشور برگزار شد.



وی با بیان اینکه در این آزمون هر یک از داوطلبان به 60 سوال تستی پاسخ دادند عنوان کرد: چنانچه داوطلب به 50 درصد از سوالات پاسخ صحیح داده باشد، نمره قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان را کسب کرده است.



شایسته نیک نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری را به صورت تستی و تشریحی عنوان کرد و ابراز داشت: در رشته عمران نیز دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار شد.



وی در ادامه به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اشاره کرد و اظهار داشت: در مجموع هزار و دویست و هفده نفر در این آزمون شرکت کردند که از تعداد 983 نفر در مقطع کار‌شناسی، 121 نفر در مقطع کاردانی و 103 نفر نیز معماران تجربی بودند.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ابراز امیدواری کرد: با توجه به رشد تصاعدی شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه مهندسان، بحث اشتغال در حوزه مسکن توسعه یابد.



وی اضافه کرد: در راستای بحث توسعه اشتغال زایی مهندسین این دومین آزمون ورود به حرفه مهندسان است که در سال جاری برگزار می‌شود.



یادآور می‌شود: یست و یکمین آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته‌های 7 گانه عمران، معماری، شهرسازی، نقشه برداری، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و ترافیک طی روزهای 5 و 6 اسفند ماه سال جاری با حضور یکصد هزار نفر داوطلب بصورت همزمان در 31 استان کشور برگزار شد.

