دولت با واگذاری تصدیها زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر در اردکان، نماینده مردم اردکان به مناسبت روز مهندس در دیدار با جمعی از مهندسین علوم کشاورزی، نقش مهندسین در فرایند توسعه و پیشرفت کشور را ستود و گفت: بی شک تخصص و دانش مهندسین در شکل گیری برنامه ها، اجرای پروژه ها و طرحها همچنین نظارت بر اجرای صحیح و علمی آنها نقش تاثیرگذاری در عمران و آبادانی کشور دارد.

تابش یاد و نام دانشمند پرآوازه ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی که در حکمت و ریاضی و نجوم سرآمد بود را گرامی داشت و از خدمات وی در ترویج علم،تاسیس رصدخانه مراغه و کتابخانه ای عظیم که مورد استفاده دانشمندان آن عصر قرار گرفت تقدیر کرد.

وی افزود: مهندسین با تاسی به دانشمندانی نظیر خواجه نصیر الدین طوسی که در عرصه های علمی و عملی خدمات شایانی به بشریت ارائه کرده و نام ایران و ایرانی را پرآوازه ساختند، می توانند ایران را به کانون پرفروغ علم و سازندگی در منطقه مبدل سازند.

نماینده مردم اردکان از مسئولان امر خواست تا با کاهش تصدی گریها و واگذاری کار به بخش خصوصی فرصت مناسبی برای نقش آفرینی برجسته تر ، حضور موثرتر و با انگیزه تر مهندسین در عرصه عمران و آبادانی کشور فراهم سازند.

وی تصویب و تاسیس سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس ششم را نشانه توجه نظام به این قشر زحمتکش و مولد دانست و افزود: علیرغم تلاشهای انجام شده توسط این سازمان، مشکلات فراروی مهندسین فعال در این عرصه زیاد است و باید چاره جویی شود.

افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در گروی بکارگیری موثر مهندسان این بخش است

نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر ضرورت افزایش بهره وری بخش کشاورزی تاکید کرد و کلید حل مشکل را در گرو بکارگیری موثر مهندسین در این بخش دانست.

وی نرخ بالای بیکاری دانش آموختگان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را باعث تاسف خواند و گفت: دولت باید با واگذاری تصدیها در بخش کشاورزی زمینه اشتغال گسترده فارغ التحصیلان این بخش را فراهم سازد.

تابش انسجام بخشی به تشکلهای فارغ التحصیلان و تعریف جایگاه مناسب برای آنها در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری را در زمره تکالیفی دانست که با کوچک کردن دولت و سپردن کار به بخش خصوصی میسر می شود.

نماینده مردم اردکان به مسئولان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توصیه کرد تا نسبت به ارتقای توانمندیهای حرفه ای و به روز کردن دانش فنی مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اهتمام ویژه ای داشته باشند.