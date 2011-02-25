هیچ حزب فراگیری در ایران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا باهنر ظهر جمعه در کنگره جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان با اشاره به لزوم انجام فعالیتهای سیاسی در سطح جامعه، افزود: متاسفانه در ایران بیشتر از دو یا سه حزب فراگیر موجود نیست که همین موضوع باعث شده است که بهرهوری احزاب در جامعهای نظیر ایران کاهش یابد.
وی با بیان اینکه جامعه اسلامی مهندسین همواره در موضوعات روز سیاسی ایران اثرگذار بوده است، اظهار داشت: جامعه اسلامی مهندسین در بیشتر دورههای مجلس، دارای فراکسیون بوده که این فراکسیون همواره جزو فراکسیونهای موثر بوده است.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه این حزب، یکی از احزاب تاثیرگذار در کشور محسوب میشود، تصریح کرد: در برخی رقابتهای سیاسی و جابجایی جناحها، تفکرها و گروهها، افرادی از جامعه اسلامی مهندسین عهدهدار مسئولیتی در نظام اسلامی میشوند.
وی با بیان اینکه ممکن است افراد دارای مسئولیت کشوری تا سطوح پایینتر که عضو جامعه اسلامی مهندسین هستند، پس از مدتی از مسئولیت کنار گذاشته شوند، اضافه کرد: چنین موضوعی موجب به وجود آمدن ظرفیتی در جامعه اسلامی مهندسین میشود.
باهنر با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی مهندسین توانسته است برای مسئولیتهای مهم کشور نیروسازی کند، بیان داشت: اغلب مسئولین کشور از حزب جامعه اسلامی مهندسین به این مسئولیت دست یافتهاند.
وی با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی مهندسین نیروسازی برای آینده دستگاههای اجرایی را ضروری میداند، گفت: یکی از مشکلات کشور عدم وجود جایگزینهای مناسب برای افراد دارای مقام مهم در کشور نظیر رئیس جمهور، وزیر و نماینده مجلس است.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه اکنون برخی شرایط در کشور ما موجود نیست، افزود: اعتقاد داریم که نیروها باید به صورت تدریجی و مستمر رشد کنند اما این موضوع اکنون در کشور ما وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نیروسازی در کشوری نظیر ایران که تمام مسئولین از سوی مردم انتخاب میشوند، اهمیت ویژهای دارد، اظهار داشت: وظیفه نیروسازی در جایگاههای مختلف جامعه بر عهده احزاب سیاسی گذاشته شده است.
باهنر با تاکید بر اینکه فعالیت جامعه اسلامی مهندسین بر تفکری غلط در جامعه پایان داد، تصریح کرد: در زمان جنگ تحمیلی تفکری غلط در جامعه رواج پیدا کرده بود که اعتقاد داشتند نیروهای حزباللهی، نیروهایی هستند که از سواد زیادی برخوردار نیستند و به اصطلاح کمسواد نامیده میشوند.
وی با بیان اینکه جامعه اسلامی مهندسین، این تفکر را از جامعه زدود، اضافه کرد: با تشکیل جامعه اسلامی مهندسین این پیام به جامعه داده شد که تحصیل کردههای دانشگاه با مدارک معتبر در صورت نیاز به عنوان بسیجی و رزمنده و در زمان دیگر به عنوان مدیر در کارها حضور پیدا میکنند.
دبیر جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر تاثیرگذاری این حزب در جریانات و مسائل مهم کشور، بیان داشت: جامعه اسلامی مهندسین در تنظیم و طراحی برنامههای توسعه کشور نقش بسزایی داشته است که نمیتوان از این نقش غافل شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به محوریت ولایت فقیه در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: برخی به این اعتقاد دارند که ولایت فقیه به تنهایی برای ما کافی است و نیاز به مرجعیت و روحانیت نداریم اما ما در جامعه اسلامی مهندسین اعتقاد داریم که رهبری پشتوانه مرجعیت، روحانیت و مجلس خبرگان هستند.
باهنر با تاکید بر اینکه ولایت فقیه فصلالخطاب همه جریانات در کشور است، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز دستور دادهاند، سیاست ما جذب حداکثری و دفع حداقلی است که اصولگرایان نیز با چنین اصولی، هر روز در جهت منافع انقلاب قدم برمیدارند.
وی همچنین به تحولات اخیر در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون امریکا بسیاری از مواضع خود را در منطقه از دست داده است و با تحولات صورت گرفته در کشورهایی نظیر لیبی، مصر و تونس، باید سالها بگذرد تا این کشور مجدداً مواضع خود را به دست آورد.
