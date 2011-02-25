به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به اینکه دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد در سال 71 با پیشنهاد دکتر لاریجانی وزیر فرهنگ وقت و با تصویب شورایعالی فرهنگی تصویب شد، تصریح کرد: تاسیس دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گامی در جهت مسیر عمران و آبادانی معنوی مساجد است که با جذب جوانان و نوجوانان به مساجد توانسته حتی در دورترین نقاط کشور نیز کانون های مساجد را تاسیس کند.



وی با بیان تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد سطح کشور خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت نهم با رویکردفرهنگی، رشد خوبی در کمیت و کیفیت کانون های مساجد شاهد بودیم که در حال حاضر تعداد 9 هزار و 500 مسجد در سراسر کشور فعالیت می کنند.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، ستاد عالی کانون های مساجد را مکلف کرده تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور، رشد 25 درصدی داشته باشد یعنی باید در 25 درصد مساجد کشور کانون های فرهنگی داشته باشیم.



روحانی، تاکید کرد: دولت نیز مردانه به میدان آمده و حمایت های خوبی از کانون های مساجد داشته است.



وی بیرون آوردن مساجد از حالت تک بعدی را یکی از اهداف دبیرخانه ستاد عالی کانون های مساجد دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی مساجد با فعالیت های فرهنگی، ناخواسته مخالفت می شود که باید این تفکر اصلاح شود که کارکردهای مسجد بسیار فراتر از عبادت است.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم، ادامه داد: کانون های فرهنگی مساجد تربیت کننده افسران جنگ نرم است، در این زمان که با شبیخون و تهاجم فرهنگی مواجه هستیم نقش کانون های فرهنگی مساجد بیشتر احساس می شود.



روحانی، تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد در مسیر بصیرت افزایی، رشد جوانان در مسیری که بتوانند در فتنه ها سالم حرکت کنند، تجریه و تحلیل کرده و پشتیبان ولایت فقیه باشند حرکت می کند.



تأسیس 220 کانون فرهنگی مساجد طی 2 سال گذشته



وی در ادامه با بیان اینکه دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد نقش خود را به خوبی ایفا کرده است، خاطرنشان کرد: در سال 78 تعداد 100 کانون فرهنگی در قم فعالیت می کردند که در دو سال گذشته در 220 مسجد کانون فرهنگی هنری تاسیس شده است.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم، با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های خواهران در کانون های فرهنگی هنری مساجد تصریح کردک در ابتدای سال جاری تنها در 10 مسجد فعالیت خواهران انجام می شد اما امروز در 85 مسجد خواهران حضور فعال و مستمر دارند.



روحانی، ادامه داد: دبیرخانه استان قم تنها دبیرخانه ای است که واحد مستقل خواهران دارد، باید به فعالیت های فرهنگی خواهران بها داده شود که در بسیاری از جاها سنگ اندازی می شود.



وی همچنین به اقدامات پژوهشی صورت گرفته در کانون های فرهنگی هنری مساجد اشاره و عنوان کرد: امسال 50 هسته پژوهشی در مساجد راه اندازی شد و این نشان می دهد که اگر در مسیر هموار گام برداشته شود و دولت و مردم نیز حمایت کنند زمینه فرهنگی فراهم است.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم، افزود: امسال المپیاد در 38 رشته برگزار شد که 12 هزار نفر در این المپیاد شرکت کردند و خبر این المپیاد در کشور شگفت انگیز بود.



حجت الاسلام روحانی، از برگزاری آموزش ائمه جماعات مساجد خبر داد و اظهار داشت: تعداد 3هزار نفر در این برنامه آموزشی شرکت کردند که در برنامه های آینده آموزش والدین و زوج های جوان نیز برگزار می شود.



وی با تاکید بر اهمیت برپایی کرسی های آزاد اندیشی در مساجد خاطرنشان کرد: سعی کردیم علاوه بر اینکه برنامه ها منطبق با نیازهای جوانان باشد بلکه مطابق با میلشان نیز باشد.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم، در ادامه با تقدیر از حمایت استاندار قم از کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: استاندار قم حمایت های مادی از کانون ها داشتند که موجب دلگرمی ماست همچنین از اندیشمندان و صاحب نظرانی که راه حل مناسب تری برای پیشبرد اهداف فرهنگی در مساجد دارند دعوت می کنیم.



حجت الاسلام روحانی، در بخش دیگری از سخنان خود، جایگاه مسجد در قرآن را مورد تاکیدقرار دادو عنوان کرد: واژه مسجد 28 بار در قرآن کریم ذکر شده و نوع عبارات بیان شده دلالت بر اهمیت این جایگاه دارد.



وی ادامه داد: مسجد جایگاهی برای عبادت خالصانه بنده و نجوای صادقانه، جایگاه انبیا، کانون نشر معارف الهی، تجلی وحدت، ستاد فرماندهی و سنگر دفاع از دین است.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم، با بیان اینکه اولین اقدام پیامبر در مدینه احداث مسجد بود، ابراز داشت: حکومت اسلامی و مسجد رابطه مستقیمی دارند وپایه های حکومت اسلامی بر مسجد استوار است.



حجت الاسلام روحانی، با اشاره به احادیثی درباره مسجد گفت: کارکرد مسجد تنها عبادت نیست بلکه آموزشی و فرهنگی نیز می باشد.



وی نسبت به برنامه ریزی دشمن علیه جوانان و نوجوانان هشدار داد و خاطرنشان کرد: دشمن برنامه ریزی های زیادی دارد تا مساجد را از وجود جوانان و نوجوانان خالی کرده و مساجد را تک بعدی معرفی کند.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم، تاکید کرد: دشمن فهمیده تا مساجد رونق داشته باشد، در پیکره جامعه نمی تواند نفوذ کند.