به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر بعدازظهر امروز تیم فوتبال راه آهن در ورزشگاه اکباتان میزبان شاهین بوشهر بود که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. در این دیدار که به قضاوت محسن ترکی برگزار می شود ستار زارع کاپیتان تیم فوتبال شاهین در دقیقه 20 تنها گل بوشهری ها را وارد دروازه راه آهن کرد.

در حالی که شاهینی ها خود را برنده دیدار هفته بیست و چهارم می دانستند ایمان رزاقی راد در دقیقه 90+2 گل تساوی را برای راه آهن به ثمر رساند تا شاگردان مهدی تارتار از یک شکست خانگی و سقوط در جدول رده بندی نجات پیدا کنند.

تیم فوتبال راه آهن که در ابتدای حضور مهدی تارتار روند خوبی را در پیش گرفته بود در هفته های اخیر نتایج قابل قبولی کسب نکرده و با تساوی امروز همچنان در میانه های رو به پایان جدول باقی ماند. این تیم در حال حاضر در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

قبل از شروع این دیدار یاد و خاطره مرحوم مهدی نعیما بازیکن پیشین راه آهن که سه شنبه شب گذشته بر اثر سانحه تصادف از دنیا رفت، گرامی داشته شد.