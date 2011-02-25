کشتار معترضین در پایتخت شدت گرفت/ تمرد بزرگترین یگان هوایی از قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های خبری الجزیره و العربیه، ناآرامیها در پایتخت لیبی در دقایق گذشته شدت گرفته است و نیروهای سرکوبگر قذافی با حمله به دسته های متعدد معترضین در طرابلس سعی در آرام کردن شرایط دارند.

بر این اساس، نیروهای امنیتی با تیراندازی مستقیم تظاهرات کنندگان را هدف قرار می دهند. در پی این تیراندازی در منطقه حنزور طرابلس 5 نفر کشته شدند. در جمعه بازار طرابلس نیز نیروهای امنیتی به صورت بی هدف به سوی مردم آتش گشودند که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

همچنین تظاهرات کنندگان در میدان الجزایر طرابلس در محاصره مزدوران قذافی هستند و هر لحظه احتمال افزایش آمار کشته شدگان در پایتخت وجود دارد.

از سوی دیگر، یگان هوایی "المعیتیقه" بزرگترین یگان هوایی مستقر در پایتخت لیبی در بیانیه ای تمرد خود را از قذافی اعلام و بر حضور خود در کنار انقلابیون تاکید ورزید.

همچنین نیروهای ارتشی در منطقه تاجورا طرابلس به مردم پیوسته اند. مردم در این منطقه تظاهرات گسترده ای ترتیب داده و در حال حرکت به مرکز پایتخت هستند.

در همین حال یکی از روزنامه نگاران مستقل در گفتگو با الجزیره اعلام کرد: پیروزی مردم در طرابلس نزدیک شده است و در تمامی مناطق و محلات طرابلس مردم در دسته های چند صد نفری رو به تظاهرات و حرکت به سمت میدان الخضرا آورده اند.

وی تاکید کرد: البته نیروهای امنیتی قذافی علاوه بر تیراندازی به مردم به خانه های آنها هجوم آورده و دست به کشتار می زنند که این مسئله بر تعداد کشته گان خواهد افزود.

خاطر نشان می شود شهر طرابلس پایتخت لیبی مقر اصلی اقامت و حکومت قذافی محسوب می شود و سقوط آن به معنای سرنگونی رژیم قذافی خواهد بود. البته معمر القذافی و دیگر اعضای حکومت وی هم اکنون در منطقه باب العزیزه ساکن هستند که به شدت تحت مراقبت نیروهای امنیتی قرار دارد.

البته ذکر این نکته لازمست که مناطق فعلی ناآرام در پایتخت لیبی فاصله چندانی با مقر اقامت قذافی ندارد و احتمال می رود این مقر امشب به محاصره نیروهای مردمی درآید.