مصری ها تظاهرات جمعه رهایی برگزار کردند/ درخواست بازجویی از ابوالغیط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، هزاران مصری در تظاهراتی که به دعوت هئیت امنای انقلاب 25 ژانویه با عنوان جمعه رهایی ترتیب داده شده بود شرکت کردند.

شبکه های خبری گزارش دادند که تجمع کنندگان مصری شعارهایی با مضامین "مردم خواستار برکناری شفیق هستند"، "نه شفیف نه دولتش"، "مردم خواهان سرنگونی بازماندگان رژیم هستند"، "مسلمانان و مسیحیان ید واحدی را تشکیل می دهند" و "مبارک باید محاکمه شود" سر دادند.

همچنین تظاهرات کنندگان خواستار خروج مبارک از شرم الشیخ شدند تا حضور وی در مصر ضربه ای به انقلاب و دستاوردهای آن نزد. آنها خواستار اصلاح سریع قانون اساسی، برگزاری انتخابات مردمی، برکناری "احمد شفیق" نخست وزیر،" احمد ابوالغیط" وزیر خارجه و "ممدوع مرعی" وزیر دادگستری شدند.

آنها مردم را اصل قراردادند و همه خواسته های مردمی را اساسی و مشروع دانستند و خواستار پاکسازی موسسات دولتی از فساد، بازگشایی دانشگاهها و مدارس در سریعترین زمان ممکن و برکناری دادستانی به عنوان بخشی از رژیم سابق شدند.

انقلابیون همچنین خواستار تحقیق درباره اقدامات "احمد ابوالغیط" وزیر خارجه در سوزاندن پرونده های این وزارتخانه شدند.

امنیت تظاهرات

نیروهای مسلح برای ممانعت از اقدام خرابکارانه در جمع تظاهرات کنندگان حضور قوی داشتند. همچنین خودروهای زرهی در اطراف میدان تحریر مستقر شده بودند.

مخالفت با کابینه احمد شفیق

"سید ابو العلا" عضو هئیت انقلابیون 25 ژانویه گفت: ما مخالف تشکیل هر دولتی به ریاست "احمد شفیق" هستیم. ما خواستار تشکیل دولت انتقالی با حضور شخصیتهای مستقل ملی که وابستگی حزبی یا گروهی نداشته باشند هستیم.

حزب الوفد

"السید البدوی" رئیس حزب الوفد گفت: نوعی بی اعتمادی میان جوانان انقلابی و دولت وجود دارد. آنها نگران سیطره حزب حاکم بر مراکز دولتی هستند. حزب الوفد خواستار انتقال قدرت به حکومت مدنی است.

اقدامات ملتسمانه دولت شفیق

دولت "احمد شفیق" با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در راستای اعتماد سازی مردم حرکت خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که اشتباهات زیادی در گذشته رخ داده که دولت جدید از آن عذرخواهی خواهد کرد و در راستای رفع آثار منفی آن تلاش خواهد کرد.

درادامه این بیانیه ذکر شده است: دولت به خوبی می داند که اعتماد از دست رفته به سختی جبران می شود و شک مردم مصر در سیاستهای دولت را می فهمد، اما مخلصانه در راستای گشودن صفحه جدید بر اساس گفتگوی جدی و همگامی با مردم تلاش خواهد کرد.

مبارزه با ضد انقلاب

شورای نظامی حاکم بر مصر اعلام کرد که اجازه مصادره دستاوردها ی انقلاب از سوی هواداران رژیم سابق را نخواهد داد. زمان به عقب باز نمی گردد. با ضد انقلابیون مبارزه خواهد شد و خواسته های مردم مورد توجه جدی است.