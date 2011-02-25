به گزارش خبرنگار مهر، سید ‌شهاب‌الدین صدر جمعه در اولین دوره مسابقات اعضای سازمان نظام پزشکی کشور که در سالن ورزشی آیدین نیکخواه بهرامی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شد، افزود: در سال آینده ستادی تشکیل می‌دهیم که از اعضای سازمان نظام پزشکی کشور تشکیل شده باشد و برطرف کردن مشکلات جامعه از وظایف ما است.

وی افزود: با راه‌اندازی این ستاد این افراد به صورت داوطلبانه هر ماه به دورترین نقاط کشور می‌روند تا خدمات تخصصی در تمام نقاط کشور ارائه دهند.



صدر اضافه کرد: در سال 90 برای ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به مناطق محروم اعزام می‌شود و خدمات تخصصی ارائه می‌دهند که این ستاد از متخصصین عمومی و فوق تخصصی تشکیل شده است.

صدر همچنین از برگزاری اولین دوره مسابقات اعضای نظام پزشکی کشور از ششم تا 11 اسفند‌ماه در تهران خبر داد و گفت: در این دوره از مسابقات اعضای این سازمان در دو بخش مردان و زنان در رشته‌های فوتسال، تیراندازی، تنیس روی میز، شطرنج و شنا با یکدیگر پیکار می‌کنند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: ما به عنوان خانواده سلامت کشور موظف هستیم که خدمات بهداشتی را به نحو احسن به مردم ارائه دهیم و سازمان نظام پزشکی کشور نیز به همین منظور تشکیل شده است.

صدر گفت: یکی از وظایفی که ما باید انجام دهیم این است که به مردم خدمات سلامت را ارائه دهیم و باید این خدمات با برنامه‌ریزی اساسی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: باید در عرصه سلامت کمک بیشتری کنیم و همه اعضای سازمان نظام پزشکی کشور برای سلامتی مردم می‌کوشند.

صدر تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی کشور حدود 210 هزار عضو دارد که به مردم خدمات ارائه می‌دهند و برای اینکه بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند، کیفیت خدمات را باید افزایش داد.

