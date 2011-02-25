داروهای روان درمانی اعتیادآور نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا آقاجانلو ظهر جمعه در اولین همایش انجمن حمایت از سلامت روان استان زنجان با بیان اینکه اعتیاد چیزی است که سطح نیازمندی به آن دائما ً بالا رود تصریح کرد: در درمان بیماران روانی، استفاده از داروها تا زمانی که به یک ثبات برسد تجویز می شود و پس از آن با کنترل بیماری، استفاده از داروها در همان سطح ادامه می یابد.

آقاجانلو با تأکید بر اینکه باور وابسته شدن بیماران روانی به داروهایشان کاملا ً اشتباه است، خاطرنشان کرد: همانگونه که وقتی فردی دچار فشار خون بالا می شود با استفاده از دارو فشار خون او را پایین می آورند و در زمان های بعدی نیز اگر استفاده نکند فشار او بالا خواهد رفت، بیمار روانی نیز برای کنترل بیماری خود نیاز به استفاده از این داروها دارد و این به معنای وابستگی به آنها و اعتیادآور بودنشان نیست.

وی، زدن برچسب روانی به بیماران حوزه روان را مهمترین معضل جامعه در این زمینه دانست و تصریح کرد: در این راستا باید اقدامات جدی جهت برچسب زدایی صورت بگیرد و برچسب به موضوعات ارزشمند گذاشته شود.

این روانپزشک اظهار داشت: در حال حاضر 16 درصد آقایان و 24 درصد بانوان در ایران مبتلا به یکی از اختلالات روانپزشکی هستند اما تعدا زیادی از آنها برای درمان مراجعه نمی کنند.

آقاجانلو با بیان اینکه توجه به درمان غیر داروئی در کنار درمان داروئی ضروری است گفت: در بسیاری ازمواقع نیاز به انجام کارهای تخصصی نیست و پزشکان عمومی نیز می توانند با مشاوره های ساده این بیماران را درمان کنند.

وی با اشاره به توصیه وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: اشتغال و ازدواج دو توصیه جدی وزارت بهداشت جهت پیشگیری از اختلالات روانی است که این امر توجه و اهتمام هر چه بیشتر مسئولین و متولیان این امر را می طلبد.

این متخصص اعصاب و روان اظهار داشت: بیمار روانی علاوه بر خود خانواده و سایر افراد جامعه را درگیر می کند و بار بسیاری بر فرهنگ و اقتصاد جامعه دارد.

اختلال در کارکردهای بدنی، دگرگونی در کارکردهای روانی و در فعالیت های فردی و اجتماعی از جمله نشانه های بیماری های روانی است.