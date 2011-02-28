چشم انتظاری بیمارستان خرم آباد برای تجویز آخرین نسخه در سفر دولت!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در حالی در نقطه 96 درصد پیشرفت فیزیکی معطل مانده است که با تخصیص اعتبارات برای تجهیز و پرداخت مطالبات پیمانکار می توان به بهره برداری آن امیدوار شد.

با این اوصاف تا زمانی که این مشکل یعنی تخصیص اعتبارات رفع نشود هر نسخه ای برای این پروژه که به سمت تاریخی شدن حرکت می کند، نتیجه ای به دنبال ندارد.

به هر روی آخرین اظهار نظر در مورد وضعیت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد مربوط به اظهارات استاندار لرستان در سی و دومین نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی لرستان به ریاست دکتر حسن امین لو مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع، شوراها و هیئت های امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.

نمایی از بیمارستان شهید رحیمی از فراز قلعه باستانی فلک الافلاک

حبیب الله دهمرده در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: راه اندازی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد هم اکنون به یک مطالبه و خواست عمومی برای مردم شریف لرستان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این امر با جدیت در دور سوم سفر استانی هیئت دولت به لرستان مشکلات مربوط به این بیمارستان مطرح خواهد شد.

استاندار لرستان یادآور شد: تلاش خواهیم کرد که هرچه سریعتر با توجه ویژه دولت، راه اندازی و بهره برداری از این بیمارستان که کمک شایانی به حل مشکلات آموزشی و درمانی استان خواهد کرد، تحقق یابد.

شهرستان نیم میلیون نفری در انتظار بیمارستان شهید رحیمی

دهمرده همچنین در این نشست در مورد روند تخصیص اعتبارات تجهیز این بیمارستان بزرگ نیز خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت در بودجه استان لرستان و گستردگی پروژه های در دست اجرا تأمین کسری اعتبار تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد از توان اعتبارات استانی خارج است.

وی ادامه داد: با این اوصاف رفع کمبود اعتبار تجهیز این بیمارستان نیاز به عنایت ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد که امید می رود وزیر از منابع در اختیار خود به طور ویژه به این مهم توجه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نیازمند توجه ویژه دو وزیر دولت دهم یعنی علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

این در حالیست که ماه گذشته وزیر مسکن و شهرسازی پس از انتقادات فراوان از پروژه مسکن مهر و بیمارستان شهید رحیمی در این استان حضور یافت و در ابتدای حضور خود در فرودگاه خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که پروژه بیمارستان خرم آباد را برای تجهیز تحویل دانشگاه علوم پزشکی خواهد داد که این وعده وزیر همان روز نقش بر آب شد چرا که رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پاسخ به درخواست تحویل بیمارستان از سوی علی نیکزاد تصریح کرد که تجهیز بیمارستان قبل از تحویل موقت معقول نیست!

اردشیر شیخ آزادی با تاکید بر ضرورت تحویل موقت بیمارستان توسط مسکن و شهرسازی، تاکید کرد که تا زمان تحویل موقت بیمارستان اقدام به خرید تجهیزات برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نخواهد کرد و اصلا معقول نیست که چنین کاری انجام دهد.

این در حالیست که در مصوبات جلسه شورای مسکن استان لرستان نیز تصمیم نهایی برای تعیین وضعیت پروژه بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد گرفته نشد و جای تعیین زمان بهره برداری و تحویل این بیمارستان در مصوبات خالی گذاشته شد تا پس از جلسه خبرنگاران از وزیر بخواهند که تاریخ تحویل بیمارستان را اعلام کند و این بار نیکزاد بازهم وعده کرد که به هر طریق ممکن تا شب عید مطالبات پیمانکار پروژه را تامین و پول را به پیمانکار پروژه خواهند رساند.

نیکزاد در این سفر از وزیر بهداشت هم خواهش کرد تا اعتبارات لازم برای تجهیز بیمارستان را تامین کند و ابراز امیدواری کرد: در 6 ماه نخست سال آینده بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد شاهد پذیرش بیمار باشد.

به هر حال در حالیکه وزیر مسکن و شهرسازی وعده 6 ماه نخست سال آینده را بدون تعیین تاریخ دقیق می دهد که هنوز بیمارستان شهید رحیمی برای تکمیل و استمرار عملیات اجرایی نیازمند پرداخت مطالبات پیمانکار است.

این در حالیست که شنیده می شود پیمانکار پروژه بیمارستان شهید رحیمی عملیات اجرایی این پروژه را به دلیل عدم پرداخت مطالبات به حالت نیمه تعطیل درآورده است.

بیمارستان 220 تختخوابی شهید رحیمی خرم آباد از سال 82 آغاز شده و با گذشت هفت سال در نقطه 96 درصد پیشرفت فیزیکی توقف کرده است و هر روز تاریخ های اعلام شده برای بهره برداری این بیمارستان به تعویق می افتد.

در حال حاضر بدلیل عدم بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، بیمارستان شهدای عشایر این شهر به عنوان تنها مرکز درمانی دولتی مرکز استان به جمعیتی نزدیک به 550 هزار نفر خدمات ارائه می دهد که این امر گلایه های مردم را در پی داشته است.

به هر روی در سفر دور سوم هیئت دولت به لرستان که به زودی انجام می شود امید می رود دو وزیر بهداشت و درمان و مسکن و شهرسازی به نسخه ای واحد برای بهره برداری از این بیمارستان بزرگ برسند تا مردم لرستان از بلاتکلیفی رهایی یابند.

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گزارش: صدیقه حسینی

عکس: محسن تیزهوش