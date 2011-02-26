تجلیل از سیدحسن حسینی در انجمن شاعران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم خانواده این شاعر، استاد دانشگاه و پژوهشگر فقید‌ حوزه شعر، ادبیات و سینما حضور خواهند داشت.

از برنامه‌هایی که برای این مراسم تدارک دیده شده است پخش فیلم و صدا از حسینی، سخنرانی درباره شعر و آثار تحقیقی او، اجرای موسیقی و شعرخوانی شاعران جوان است.

در این مراسم، نمایشگاهی از عکس‌ها و کتاب‌های این شاعر و نویسنده در انجمن شاعران ایران برپا خواهد بود.

این آیین از ساعت 17 تا 20 روز پنج‌شنبه 12 اسفند‌ماه در انجمن شاعران ایران واقع در خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، نبش کوچه‌ شهید نعمتی برگزار خواهد شد.